Konya 3 attı, 3 aldı



Ligde 8 haftadır kazanamayan Konyaspor, 3 puan özlemine deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek son verdi.



Turkcell Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Konyaspor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Ligde son galibiyetini 9. haftada Hacettepe'ye karşı alan Konyaspor, zorlu deplasmandan 3 puanı 3-0'lık skorla alarak kötü gidişe 'dur' dedi.



Konuk ekip adına golleri 29. dakikada penaltıdan İsmail, 89. dakikada Veysel ve 90. dakikada yeni transfer Bülent Bölükbaşı attı.



8 haftalık kazanamama serisi son bulan Konyaspor puanını 20'ye yükseltirken, üst üste 5. maçından da galibiyet çıkaramayan ev sahibi Ankaragücü ise 15 puanda kaldı.



ANKARAGÜCÜ: 0 - KONYASPOR: 3

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Fırat Aydınus, Bülent Gökçü, Emin Yıldırım

Ankaragücü: Serkan, Özgür, Bouzid, Santos, Murat Duruer, Metin, Hasan, Semavi, Murat Erdoğan, Mehmet Yılmaz, De Nigris

Konyaspor: Jefferson, Mihajlov, Ömer, İsmail, Erhan Albayrak, Cihan, Poljak, Zafer, Celaleddin, Veysel, Caner (Dk. 24 Mehmet)

Gol: Dk. 29 İsmail (Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 18 Bouzid (Ankaragücü)



MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Veysel'in soldan yaptığı ortada, ceza sahası içinde bulunan Poljak'ın topa kafayla vuruşunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



29. dakikada ceza sahası içindeki ikili mücadelede Cihan, Murat Duruer'in müdahalesiyle yere düşünce, maçın hakemi Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İsmail takımını 1-0 öne geçiren golü attı.



33. dakikada aldığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan De Nigris topa vurmakta gecikince savunma topu kornere çıkardı.



34. dakikada, Metin Akan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan De Nigris, müsait durumda olmasına rağmen kötü bir vuruşla takımını beraberlik golünden etti.



40. dakikada, Semavi'nin ceza sahası önünden vuruşunda top, kaleci Jefferson'un kontrolünde üstten auta çıktı.



İKİNCİ YARI



55. dakikada, Veysel;in sağdan yaptığı ortaya gelişine sert vuran Celalettin;in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



78. dakikada Murat Duruer;in ortasında topla buluşan De Nigris;in röveşata vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jefferson;da kaldı.



88. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cihan;ın sert şutunda meşin yuvarlak 2. kez Ankaragücü ağlarıyla buluştu.



89. dakikada Veysel;in pasıyla kaleci Serkan ile karşı karşıya kalan Bülent, Konyaspor;u 3-0 öne geçiren golü kaydetti.



90 artı 3. dakikada topla buluşan De Nigris kafa vuruşuyla takımının tek golünü kaydetti.Karşılaşmayı Konyaspor 3-1 kazandı.