Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu; 73 pilot hakkında gözaltı kararı

Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığında 4. Dalga operasyon gerçekleştirildi. Konya merkezli 17 ilde 'FETÖ' soruşturması kapsamında 71', üsteğmen 73 pilot hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY yapılanmasıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin çalışmalar sürüyor.



Başsavcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan operasyonda "Anayasayı ihlal", "Yasama organını engellemeye teşebbüs", "Hükümet'e karşı isyan", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından soruşturma başlattı.



Alınan ifade ve toplanan delillerin ardından yapılanma içerisinde aktif rol oynadığı iddia edilen kişiler tespit edildi.



Konya merkezli 17 ilde 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu öne sürülen 73 pilot hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 71'inin üsteğmen, ikisinin ise albay ve kurmay albay olduğu öğrenildi. Konya'dan 9, Ankara'dan 6, İzmir'den 7, İstanbul'dan 5, Diyarbakır'dan 6, Kayseri'den 4, Balıkesir'den 5, Batman'dan 9, Eskişehir'den 5, Adana'dan 4, Kütahya'dan 3, Amasya'dan 4, Malatya'dan 1, Çanakkale'den 2, Muğla'dan 1, Erzurum'dan 1 ve Hatay'dan 1 kişinin gözaltına alınacağı bildirildi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.