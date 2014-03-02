Konvoylar halinde sokaklara döküldüler



Başkent Caracas'ta, muhalifler ve öğrencilerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı protesto eylemleri hafta sonunda da devam etti. Yaklaşık 500 otomobilin ve motosikletlinin katıldığı eylemlerde göstericiler, tutuklanan aktivistlere yönelik "işkence ve baskının" sona ermesi, tutukluların serbest bırakılması talebinde bulundu.

Haftalardır süren hükümet karşıtı gösterilerde sadece cuma günü en az 41 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Gözaltına alınanlar arasında yabancı basın mensuplarının da yer aldığı belirtilirken, savcılık eylemlerin başladığı tarihten bu yana en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Venezuela'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jorge Valero, Dışişleri Bakanı Elias Jaua ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un salı günü bir araya gelerek, ülkedeki gelişmeleri görüşeceklerini açıkladı. Ban daha önce iktidar ve muhalefete diyalogun önünde engel teşkil eden kutuplaşmanın sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ülkedeki protestolar, üniversite öğrencilerinin yüksek enflasyon, yolsuzluk ve artan suç eylemlerine karşı gösterileriyle başlamış ve daha sonra muhalefetten destek bulmuştu. Haftalardır devam eden gösteriler, sık sık sokak çatışmalarına dönüşüyor. Protesto eylemlerine, Nicolas Maduro'nun görevde kalmasını istemeyen aşırı muhafazakâr muhalif liderler de katıldı.