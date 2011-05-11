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Konvoy saldırısında bir PKK'lılı teslim oldu

Başbakan Erdoğan'ın konvoyunda görev alan polislere silahlı saldırı gerçekleştiren PKK'lılardan biri teslim oldu.

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu mitinginden sonra Ankara'ya dönüşe geçen polis aracına pusu kuran PKK'lılardan biri Çorum'da teslim oldu.

Başbakan'ın konvoyuna saldırı - FOTO GALERİ



Kastamonu'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Ilgaz Dağı'nın zirveye yakın Çatalçam Mevkii'ndeki kanlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçan PKK'lıklara yönelik operasyon sürerken, Çorum'da bir PKK'lı silahıyla birlikte teslim oldu.

Batman nüfusuna kayıtlı Celal Bozkurt'un (25), cumartesi günü Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyün'de tarlada çalışan köylülerin yanına gelerek, "Ben teröristim. Beni jandarmaya teslim edin" dediği öğrenildi. Köylülerin muhtara haber vermesi üzerine köye gelen sivil bir jandarma ekibi Bozkurt'u teslim aldı.

Yapılan incelemenin ardından PKK'lı üzerinden 1 adet kaleşnikof, 3 adet el bombası ve 160'a yakın mermi ele geçirildi. 2002 yılında örgüte katıldığı belirlenen PKK'lının, karadeniz'de çeşitli eylemlere katıldığı bildirildi.


Saldırıyı 7 kişilik grup gerçekleştirmiş

Kastamonu'da hain pusuyu gerçekleştiren 7 kişilik PKK'lı grubun daha sonra ayrıldıkları ve farlı yerlere dağıldıkları öğrenildi. Eylemden sonra gündüz saklanıp gece yürüyen PKK'lı Çorum'a ulaşıyor.

İl Jandarma komutanlığı'nda sorgusu süren PKK'lı'nın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


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