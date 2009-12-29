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Konvoy krizini Türkiye çözdü

Gazze'ye yardım götüren konvoya Mısır'dan engelleme gelince ,olaya Türkiye el koydu

29 Aralık 2009 02:00

 T24- Gazze’ye gitmek üzere Londra’dan yola çıkan “Filistin’e Yol Açık” uluslararası yardım konvoyunu, Mısır’ın engelleme girişimleri üzerine devreye giren Türkiye, sorunu çözüme kavuşturdu.

Konvoyun, bugün Suriye’ye dönerek, Lazkiye Limanı’ndan Mısır’ın El Ariş Limanı’na, oradan da Gazze’ye geçmesi bekleniyor.Ürdün’ün Akabe Limanı’ndan Mısır’a geçiş izni alamayan 250 araçlık konvoyun durumu hakkında dün açıklama yapan Mısırlı yetkililer, Türkiye’nin girişimleri sonucunda konvoya El Ariş Limanı’ndan ülkeye giriş izni verildiğini söylediler. Konvoyun buradan Gazze’ye geçişine izin verilecek.

Konvoyun Türkiye organizatörü İHH Vakfı yetkilileri de, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Mısırlı yetkililerle görüşmesinden sonra, konvoyun bu sabah Ürdün’ün Akabe kentinden Suriye’nin Lazkiye Limanı’na hareket edeceğini belirttiler.

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