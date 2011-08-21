Konvoy durduran 35 dakikalık görüşme

T24- İstanbul'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya yakasından Dolmabahçe'deki çalışma ofisine giderken Boğaz Köprüsü girişinde konvoy halinde durması şaşkınlık yarattı. Yaklaşık 35 dakika süren duraklamanın nedeni ise sonra anlaşıldı.





Başbakan Erdoğan, sanatçı İbrahim Tatlıses’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Sürpriz ziyaret yarım saat sürdü. Doktorlardan bilgi alan ve Tatlıses ile görüşen Erdoğan, Maltepe’deki klinikten ayrıldı. Beşiktaş’taki çalışma ofisine doğru yola çıkan Başbakanlık konvoyu E-5’te, Boğaziçi köprüsü girişinde durdu. Başbakan Erdoğan’ın konvoyunun E-5 üzerinde 35 dakika durması büyük şaşkınlık yarttı. Bu zorunlu molanın nedeni sonradan anlaşıldı.

Güvenlik gerekçesiyle duraklama yapmayan konvoyun, emniyet şeridindeki 35 dakikalık bu molası şaşkınlık yarattı. Başbakan’ın korumaları gazetecileri Erdoğan’ın aracına yaklaştırmadı.

Erdoğan’ın İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile telefonda görüştüğü, uluslararası telefon bağlantısının kesilmemesi için araçların durduğu öğrenildi.