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Konutta 'yüzde 15 müjdesi'ne dikkat

‘Olumlu bir gelişme ancak bu tür teşviklerin fırsatçı kişiler nedeniyle konut fiyatlarında artışa da neden olabilir’

01 Şubat 2015 10:16

Konut sahibi olmak isteyenlere yüzde 15 devlet desteğinin sektöre ivme kazandıracağını vurgulayan Keten İnşaat Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Keten, konut fiyatlarında yaşanabilecek artışa da dikkat çekti.

Konut almak isteyenlere müjde devletten geldi. 10. Ekonomik Kalkınma Planı’nda Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konut edinmek isteyenlere yüzde 15 devlet desteği sağlanacağını açıklamıştı.

 

Fırsatçılara dikkat

 

haber7.com’da yer alan habere göre, Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren  Selahattin Keten, konut alacaklar için verilecek yüzde 15’lik devlet desteğini olumlu bulduklarını söyledi. Uygulamanın Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörünü kuşkusuz hareketlendireceğini ifade eden Keten, ancak bu tür teşviklerin fırsatçı kişiler nedeniyle konut fiyatlarında artışa da neden olabileceğine işaret etti.

Diğer taraftan devletin ve belediyelerin sektörü/fiyatları regüle etmek için geçmişte kurduğu yapılanmaların; lüks, yüksek fiyatta konut üretmesinin de önemli bir çelişki olduğunu vurgulayan Selahattin Keten, “Devlet, konut alacaklara yüzde 15 destek vererek iyi bir girişim de bulunmuştur. Ama diğer tarafta sektörü regüle etme görevini de bir an önce hatırlamalıdır” dedi.

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