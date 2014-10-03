Konutta rant sağlayana vergi darbesi

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın eleştirdiği konut sektörüne ilişkin ilk değişiklik gayrimenkul yatırım ortaklıklarına sağlanan vergi avantajlarında yaşanacak. ‘Yap-sat’çılığa döndüğü ileri sürülen GYO’lara sağlanan vergisel avantajların kaldırılması gündemde.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın son günlerde sıklıkla eleştirdiği rant ekonomisinin nasıl durdurulacağına ilişkin çalışmalara başlandı. TBMM’de görüşülmeyi bekleyen gelir vergisi tasarısının çıkarılması için çalışmalar hızlandırılacak. Gelir vergisi ile birlikte yeni düzenlemeler gündeme gelecek. Bu çerçevede gayrimenkul yatırım ortaklıkları’na (GYO) sağlanan vergisel avantajların durumu gözden geçirilecek.

Alt komisyon değiştirilecek

Neşe Karanfil’in Hürriyet’teki haberine göre, 2013 yılının haziran ayında TBMM’ye sunulan gelir vergisi tasarısının yılbaşına kadar çıkarılması için hazırlık yapılıyor. Yasa tasarısı TBMM’ye sunulduktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu’nda daha ayrıntılı ele alabilmek için Alt Komisyon oluşturulmuştu. Şimdi Alt Komisyon üyelerinin bir kısmı değiştirilecek, Alt Komisyon Başkanlığı’na da AKP Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz getirilecek. Gelir vergisi tasarısı ile ilgili bazı değişiklikler gündeme gelecek. En az 1 yıllık geçiş süreci sağlayacak şekilde düzenleme yapılacak.

Gelir vergisi tasarısı çerçevesinde yeni düzenlemelerin de gündeme gelebileceği belirtilirken, önceliğin gayrimenkul sektörüne verileceği belirtildi. Geçmişte teşvik edilmesi için gayrimenkul yatırım ortaklıklarına vergisel avantajlar sağlandığını dile getiren bir yetkili, ancak şu anda inşaat şirketlerinin neredeyse tamamının GYO’ları olduğunu söyledi. Bir yetkili, GYO’ların ilk teşvik edildiğinde amacın yeni gayrimenkul yapılması, kira geliri elde etmesi onun da menkul kıymete dönüştürüp yatırımcıya dağıtması olduğunu belirterek, ama şu anda GYO’ların yap-satçılığa döndüğünü kaydetti. GYO’ların kurumlar vergisi ödemediğini vurgulayan yetkili, “Gayrımenkul Yatırım Ortaklıklarında amaç tamamen değişti” dedi. Konunun öncelikle Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ele alınacağını dile getiren yetkili, daha sonra gelir vergisi yasa tasarısında değişikliklerin gündeme geleceğini bildirdi.