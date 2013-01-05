Konutta KDV yakından takip edilecek

Konutta yeni yıldan itibaren yürürülğe giren KDV uygulamasının etkileri takip edilecek. Gerek görülmesi halinde düzenlemede bir takım yeni kriterler getirilecek.



Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren konutta KDV uygulaması, süreç içinde izlenerek gerekli görülen yerlerde yeni düzenlemelere gidilecek.

Konutta KDV uygulamasını artıran değişiklik kararının süreç içinde tüm sektöre etkileri takip edilecek. Gerek görülmesi halinde düzenlemede bir takım yeni kriterler getirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı yetkilileri, yeni düzenlemenin adaletsizliği giderdiği görüşünde. Yetkililer, bazı bölgelerde emlak değerini belediye komsyonunun belirlemesinin adaletsiz olduğunu ve bu gibi durumların yeniden inceleneceğini söylüyor.

Yetkililer, 2013'le birlikte uygulanmaya başlayan konutta KDV uygulamasının, herhangi bir sıkıntı yaratmadığı halde bu şekliyle uygulanmaya devam edeceğini, eğer uygulamada bir aksaklık yaşanırsa düzemleme yapılabileceğini bildirdi.



KDV'de ne değişti?



1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye göre; büyükşehirlerde olmak ve lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılmak kaydıyla, 1 Ocak 2013 tarihinden sonra ruhsatı alınan ve sayılan iki şartı aynı anda sağlayan 150 metrekare altındaki konutlardan arsa metrekare birim değeri 500-1.000 lira arası olanların tesliminde yüzde 8, 1.000 lira ve üzeri konutların tesliminde yüzde 18 oranında KDV uygulanmasına karar verilmişti.

Bunların dışında kalan 150 metrekare altı konutların tesliminde yüzde 1, 150 metrakere ve üzerindeki konutların tesliminde eskiden olduğu gibi ruhsata veya arsa metrekare birim değerine bakılmaksızın yüzde 18 oranında KDV uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştı.