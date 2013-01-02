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Ekonomi

Konutta KDV artışına müteahhitler tepkili: Konutlara yatırım düşecek

Uzaltaş AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala KDV oranlarının yüzde 1’den 8 ile 18’e çıkmasının özellikle 1+1 ve 2+1 lüks konut satışlarını olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti

02 Ocak 2013 14:53

Maliye Bakanlığı’nın metrekaresi 1000 lira ve üzerinde olan konut projelerinde KDV oranının yüzde 18’e yükseltilmesine yönelik uygulaması, inşaat sektörünü tedirgin etti. İnşaat sektörünün Ankara’daki temsilcileri, yeni uygulama ile özellikle 1+1 ve 2+1 konutlara yönelik talebin daralacağını, bu konutların yatırım aracı olarak cazibesinin kalmayacağını dile getirdi.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, devletin kendi menfaatini gözeterek, vergi gelirini artıracak bir uygulama başlattığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Uygulamanın adil olduğu konusunda müteahhitler olarak hemfikiriz. Ancak, sektör adına bazı gerçekler göz ardı edilmekte. Türkiye ekonomisi 2012 yılında yüzde 2,9 büyürken, inşaat sektöründeki büyüme yüzde 1’de kaldı. Bunun anlamı inşaat sektörü sıkıntıda. Müteahhitler olarak, vergi alırken gözetilen adaletin, mahsuplaşma zamanında da gözetilmesini istiyoruz.  Müteahhit inşaat malzemesi alırken yüzde 18 KDV ödüyor, konut tamamlandıktan sonra ise yüzde 1 KDV ile satıyor. Bu durumda müteahhidin yüzde 17 KDV alacağı oluşuyor. Bunu tahsil etmekte zorlanıyoruz. Genellikle kat karşılığı inşaat yaptığımız için arsa sahibine de fatura kesmemiz isteniyor, bunu da yapamadığımızdan KDV iadelerini alamıyoruz. Müteahhit artık mevzuatla uğraşmak istemiyor.”

 

‘Gelecekte piyasanın daralmasına neden olur’

   

Barışkent Gayrimenkul Projeleri Yatırım Yönetimi ve BA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Barış Aydın, metrekaresi 1000 lira ve üzerinde olan konut projelerinde KDV oranının yüzde 18’e yükselmesinin maliyetleri doğrudan etkileyeceğini bildirdi.

İnşaat maliyetlerinin metrekarede 750 lirayı geçtiği günümüzde, özellikle büyükşehirlerde arsa fiyatlarının da bir o kadar maliyet getirdiğinin altını çizen Aydın, Ankara, İstanbul gibi kentlerde metrekare maliyetlerinin 1000 liranın altına düşmesinin çok zor olduğunu kaydetti.

Barış Aydın, KDV’yi mahsuplaşamayacak kişiler için konutlara hatırı sayılacak bir maliyet geldiğini belirterek, “Kişi, 200 bin liralık bir daire aldığında 38 bin lira KDV ödeyecek. Belki şirket için mahsuplaşmadan dolayı çok büyük bir kayıp olmayacak ancak, konutların çok büyük bölümü kişiler tarafından alınıyor. Bu ciddi bir maliyet” dedi.

Aynı zamanda TÜGİAD Ankara Başkanı olan Barış Aydın, Ankara’da 100 bin civarında konut stoku olduğunun tahmin edildiğini, bunların KDV artışından etkilenmemesinin sektöre ilk etapta bir hareket getireceğini vurgulayarak, “Ancak 1 Ocak 2013’ten itibaren ruhsat alanlarda maliyetler fiyatlara yansıyacak. Bu da gelecekte piyasanın daralmasına neden olabilecek” diye konuştu. 

 

‘Lüks 1+1 ve 2+1 konutların satışı zorlaşır’

 

Ankara ve Bodrum’da konut projeleri üreten Uzaltaş AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala da, konut sektöründe KDV oranlarının yüzde 1’den 8 ile 18’e çıkmasının özellikle 1+1 ve 2+1 lüks konut satışlarını olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti.

Bu konutlara yüksek kira getirisi nedeniyle yatırım yapanların sayısının hayli fazla olduğuna işaret eden Pala, şunları söyledi:

“Ancak, 1 Ocak 2013’ten itibaren metrekaresi bin lira ve üzerinde olan tüm konutlara yüzde 18 KDV oranı getirilmesi yatırım açısından küçük konutların cazibesini düşürecek. Yatırımcı parasının geri dönüşüne baktığında konut alımıyla banka faizini kıyaslamaya başlayacak. Yılbaşı öncesi ruhsatını alan lüks konut projelerinde 1+1, 2+1 konutların ise değerinde doğal olarak artış meydana gelecek.”

Şirketleri bünyesinde Ankara’nın ilk çevreci konut kulesi olan Paladyum Beytepe de bulunan Pala, büyük konutlarda çok fazla sıkıntı olacağını tahmin etmediklerini belirterek, “Ruhsatını yılbaşından sonra alan lüks konut projelerinde zamanla bu KDV oranı erir” dedi. 

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