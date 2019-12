Konutta en çok markalı projeler talep edildi

İşlem adedi düştü, ciroda artış var



Gayrimenkulde en iyi pazar kriz döneminde oluşur

2015'e kadar 2 milyon 225 bin konut talebi olur

Psikolojik faktörler alım yapmaya yöneltiyor

işlem büyüklüğü 4 yılda yüzde 59 arttı Yıl Tapu işlem adedi Tapu işlem büyüklüğü (milyar dolar) 2004 1.200.000 - 2005 1.362.672 22 2006 1.377.533 24 2007 1.383.847 30 2008 1.363.124 35

Ekonomik kriz gayrimenkul sektörünü derinden etkilerken, markalı konut projelerini ise teğet geçiyor. Son günlerde birbiri ardına açıkladıkları konut projeleriyle piyasayı canlandıran firmalar, sundukları cazip kampanya ve uygun ödeme koşullarıyla da emlak alımlarını hızlandırdı.Referans gazetesinin haberine göre, sektördeki hareketlilik rakamlarda da kendini gösterdi. Gayrimenkul sektöründe 2008 yılında 35 milyar dolarlık tapu işlemi gerçekleşirken, 1 milyon 363 bin 124 adet de alım-satım işlemi yapıldı. Konut sektörünün en hareketli dönemi olarak bilinen 2005 yılında ise, 22 milyar dolarlık işlem hacmi ve 1 milyon 362 bin 672 adet alım-satım işlemi yapılmıştı.Geçen yıl konut sektöründe gerçekleştirilen işlem hacminin 2005 yılını geçtiğini, satışlar yönünde de yükselme trendi görüldüğünü anlatan International Realty Plus (IRP) Türkiye CEO'su Hüseyin Altaş, konut alımlarının markalı projeler yönünde tercih edildiğine dikkat çekti. Altaş, bu yılın ilk 4 ayında da markalı emlak projelerinde yüzde 32'lik değer artışı yaşandığını ifade etti.Markalı konutlarda fiyat gerilemesi yaşanmadığının da altını çizen Altaş, ancak bir takım kampanya ve ödeme koşullarının fiyatları düşükmüş gibi gösterdiğini kaydetti. 2007 yılında 1 milyon 383 bin tapu işlemi yapıldığını belirten Altaş, "2008'de ise 1 milyon 363 bin tapu işlemi yapıldı. Geçen yıl 2007'ye oranla az işlem yapılsa da, 2007 yılındaki 30 milyar dolarlık hareket, 2008'de 35 milyar dolara yükselmiş. İşlem adedi düşmüş olmasına rağmen ciro adedinde artış var. Bu durum da konut fiyatlarının düşmediğini kanıtlıyor" diye konuştu.İnşaat sektöründe son yıllarda parası olan kesime yönelik A plus konut projelerin ağırlık kazandığını hatırlatan Altaş, yakın dönemde ise orta ve alt gelir grubuna yönelik üretilen konutların satışında hareketliliğin başladığını, bu trendin önümüzdeki dönemde de devam etmesini beklediklerini söyledi. Kriz döneminde konut anlamında çok iyi fırsatların ortaya çıktığını anlatan Altaş, şöyle devam etti: "Proje üretip de satamayan firmaların stratejilerini yanlış buluyorum. Satış ekibi ve kadroyu organize etmek çok önemli bir konu. Doğru zamanda doğru projeleri ortaya çıkarmak gerekiyor. Örneğin, geri kalmış bir bölgede metrekaresi 5 bin dolardan kimse ev almaz. Nerede, hangi projenin yapılacağı çok önemli. Ancak A plus satışlar artık zorlaştı, çünkü o noktada bir doygunluğa ulaşıldı."Ekonomik krizin gayrimenkul sektörünü olumsuz etkilediğini, ancak yine sektörde en iyi pazarın kriz döneminde oluştuğunu dile getiren Gayrimenkul Girişimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erilkun ise, bu dönemlerde gerçek alıcıların net olarak görüldüğünü ifade ederek, satış fiyatı ve koşullarının da pazarlanabilir seviyeye çekilebildiğini kaydetti. İnşaat üretimlerinde de lokasyon ve maliyet açısından akılcı projeler oluşturulduğunun altını çizen Erilkun, bu dönemde gerçeği görebilen ve sermaye yapısı kuvvetli firmaların proje anlamında karlı çıkacaklarını vurguladı. Proje sahibinin markasının da müşteriyi önemli ölçüde cezbetmeye başladığını belirten Erilkun, "Kriz ortamında özellikle maketten pazarlama çalışmalarında, müşteriler tamamlanmamış ve hatta inşasına başlanmamış bir gayrimenkulü almanın riskini, markaya duyduğu güvenle karşılıyor. Yeni konut projelerinin üretimi hızlı bir şekilde devam ediyor, ancak önümüzdeki dönemde üretim hızı bir miktar yavaşlayabilir. Ancak akılcı projeler üreten firmalar uzun vadede varlığını büyüyerek devam ettirir" diye konuştu.Erilkun, Türkiye'de gayri safi milli hasılanın yüzde 40'ı oranında konut kredisi stoğu bulunduğunu kaydederek, son dönemde özellikle konut üretiminde ve satışında taleplerin merkez ilçelerden uzaklaşarak yatırım bölgeleri olarak adlandırılan projelere kayacağını ifade etti. Birçok konut projesinde pazarlama unsuru olarak öncelikle lokasyonun kullanıldığına dikkat çeken Erilkun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörde Türkiye'nin nabzını oluşturan İstanbul'da 2015 yılına kadar her yıl ortalama 200 bin ve 250 bin arasında olmak üzere toplam 2 milyon 225 bin konut talebi olacağı tahmin ediliyor. Krizin yarattığı daralmayla Anadolu'da TOKİ yatırımlarının nispeten yavaşlamasını reel daralma olarak değil, durumu değerlendirip geleceği planlama dönemi olarak görüyoruz. Yaşanan bütün bu gelişmelerle akılcı yatırımların büyüyeceği sektörde koşullar çok daha netlik kazanacağı için yabancı yatırımcının ilgisinin artacağını ön görüyoruz. Ancak gayrimenkul sektörünün tüm alt sektörlerinde olduğu gibi konut yatırımlarında da projenin lokasyonuyla, fiyatıyla, satış politikasıyla doğru ve ihtiyaca tam cevap vermesi önem kazanmaktadır. Bu nitelikli projeler için 2009 ve 2010 yıllarının birer fırsat yılı olması kaçınılmazdır."Geçmiş yıllarda gayrimenkul firmalarının üst gelir gruplarına yönelik konutlar ürettiklerini belirten Emlakium Yönetim Kurulu Başkanı Resul Medin ise, şimdi ise orta ve alt gelir grubuna yönelik projelerin de ağırlık kazandığını açıkladı. Önceki yıllara oranla konut fiyatlarının düştüğüne dikkat çeken Medin, "İnsanlar, konut fiyatlarında dibi gördüklerini zannedip, geç mi kalıyorum endişesi duyuyor. Bu psikolojik nedenle de aceleyle alım yapmak istiyor. Ancak sektörde genel anlamda bir durgunluk söz konusu. Markalı projelerde ise münferit olarak hareketlilik gibi görülen alımları ayrıca değerlendirmek gerekir. Keşke bu hareketliliği, ikinci el konut, otel ve işyeri satışlarında da görebilsek. Ancak gayrimenkul piyasasının düşüşe geçtiği dönemde firmalar birden harekete geçti" diye konuştu. Kriz döneminde elinde sağlam projesi olan ve bu projeyi doğru yerde kullanan firmaların başarı yakaladığını vurgulayan Medin, orta ve alt gelir grubuna yönelik projelerin artmasıyla firmaların başarılarını artıracağını söyledi.