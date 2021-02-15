Konutta durgunluk derinleşiyor: Ocakta satışlar yüzde 38 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587’ye indi. Kredili satışları gösteren ipotekli konut satışlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,6 azalış göstererek 10 bin 732’ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ocakta toplam konut satışları içinde ilk kez satılan yeni konutların payı yüzde 31,5 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 azalarak 22 bin 268’e indi.

En çok İranlılar alım yaptı

Yabancılara yapılan satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azalarak 2 bin 675 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2021’de ilk sırayı bin 380 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Bursa izledi.

Ocak ayında İran vatandaşları Türkiye’den 459 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 385 konut ile Irak, 260 konut ile Rusya Federasyonu, 168 konut ile Afganistan ve 88 konut ile Yemen izledi.