Konutta "Yorum" farkı 5 yılda 10 bin konut

T24- Yorum İnşaat ile Turkmall Ortak Girişimi'nin 5 yıl içerisinde gerçekleştireceği 10 bin konutluk projelerden ilki olan Yorum İstanbul Evleri'nin lansmanı önceki gün Conrad Otel'de yapılarak satışa sunuldu.









Forum İstanbul'un hemen yanı başında yer alan proje 558 daireden oluşuyor. Arazi büyüklüğü ise 21 bin 182 metrekare.







Yorum İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ağca ve Turkmall CEO'su Levent Eyüboğlu birer konuşma yaparak Yorum İstanbul Projesi'ni tanıttılar.







Osman Ağca yaptığı konuşmada, "Proje üzerinde bir yıldır çalışıyoruz. Bölge halkından yoğun talep sonucu projeyi geliştirme kararı aldık. Projenin en önemli farkı, metroya iki dakikalık mesafede olması ve Avrupa'nın en büyük akvaryumu, cafe ve restoranlar, buz müzesinin

bulunduğu Forum İstanbul'un yanında olması" dedi.



Turkmall CEO'su Levent Eyüboğlu ise, "Bugünün önemi büyük, Türkiye konut piyasasına yeni bir marka olarak Yorum İstanbul giriyor. Bunun altının çizilmesi gerekiyor. Biz ulaşılabilir kalite ile halkımızın yüzde 80'ine hitap edeceğiz."dedi.

Son dönemde emlak yatırımcılarının gözdesi olan Bayrampaşa'da yer alan Yorum İstanbul Evleri, yapı kalitesi, merkezi konumu, optimum mimarisi, avantajlı olanakları ve ulaşım kolaylığıyla şimdiden konut alacak olanlara karlı ve akıllı bir yatırım olanakları sunuyor.



Yeşilin her geçen gün azaldığı dünyamızda yeni yeşil alanlar yaratma sorumluluğunu üstlenerek binlerce ağaçla doğaya yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen Yorum İstanbul, konut alacak olan her aile için Kemerburgaz'daki 9 bin ağaçlık Yorum İstanbul Ormanı'nda 15 fidan dikiyor.