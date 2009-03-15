Konutların yüzde 95’i indirimden yararlanmaz

Dumankaya Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Dumankaya, konutta KDV indiriminin sadece 150 metrekarenin üzerindeki konutları ilgilendirdiğini belirterek bu düzenlemenin beklentileri karşılamayacağını ifade etti. Konutta KDV’nin halihazırda 150 metrekarenin altındaki konutlar için yüzde 1 olarak uygulandığını, Türkiye’deki konut stokunun yüzde 95’inin 150 metrekarenin altındaki konutlardan oluştuğuna dikkat çekti ve söz konusu KDV indiriminin talep üzerinde etki yaratmasının mümkün olmayacağını söyledi.



Dumankaya, daha uzun soluklu bir bakış açısıyla oluşturulacak politikalarla konut üreticilerine yönelik maliyetlerin azaltılmasının ve üretici kalemlere ait vergi indirimleri yapılmasının gerekliliğine dikkat çekerek, bu sayede tüketiciye de avantaj sağlanacağını söyledi.



TOKİ’yi kalkındırma, özeli batırma projesi



Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu da, tedbir paketini, ‘Paket, özel inşaat sektörünü daha da batırıp TOKİ’yi kalkındırma ve inşaat sektörünü tamamen TOKİ’ye teslim etme eylemi olarak görünüyor’ şeklinde değerlendirdi. Tellioğlu, “Açıklanan 4’üncü ekonomik destek paketi, inşaat sektörüne hakikaten hastalığın tedavisinde ameliyat gerektiren bir hastaya pansuman faydası sağlayacak kadar anlamsız, faydasız ve zaman kaybettirici” diye konuştu.



Tapu alım satım harçlarının en fazla yüzde 1 olmasını, damga vergisinin kaldırılmasını, resmi harçlarda indirim yapılmasını, sektördeki kayıt dışılığın önlenerek istihdam üzerindeki vergilerin azaltılmasını isteyen Tellioğlu, Gelir İdaresi’nin ‘sektörden ne koparırsam kârdır’ mantığıyla inceleme yapmaması gerektiğini belirtti.

