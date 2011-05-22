-KONUTLARIN YÜZDE 75'İ SİGORTASIZ MALATYA (A.A) - 22.05.2011 - Ensar Özdemir - Türkiye'de zorunlu sigorta kapsamına giren 13 milyon konuttan sadece yüzde 26,5'inin depreme karşı sigortalı olduğu bildirildi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Selamet Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişmez gerçeği olan depremle yaşamayı öğrenmek zorunda olduğumuzu belirterek, depremden korunmaya yönelik önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Bu önlemlerin başında binaların depreme karşı dayanıklılığının öncelikle yer aldığını kaydeden Yazıcı, olası hasarlara karşı konutların mutlaka zorunlu deprem sigortasıyla güvence altına alınmasını istedi. Türkiye'de zorunlu deprem sigortası kapsamına giren konut sayısının 13 milyon olduğunu bildiren Yazıcı, ''Ancak Türkiye'deki konutların yüzde 26,5'i, yani 3 milyon 446 bin 820'ü güvence altına alındı. 10 yıl öncesine kıyasla bu sayı büyük bir gelişmeye işaret etse de DASK'ın amacı, yüzde 96'sı deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde orta vadede 5,5 milyon konutu, uzun vadede tüm konutları güvence altına almak'' dedi. -BÖLGE VE İLLERE GÖRE DEPREM SİGORTASI- Türkiye'deki zorunlu deprem sigortası yaptıranların oranının bölgelere göre farklılık gösterdiğini dile getiren Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: ''Marmara Bölgesi yüzde 34 ile başı çekerken, yüzde 29 ile İç Anadolu Bölgesi ikinci, yüzde 24 ile Ege Bölgesi üçüncü sırada yer alıyor. Bunları yüzde 19 ile Akdeniz, yüzde 18 ile Karadeniz, yüzde 15 ile Doğu Anadolu, yüzde 13 ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri takip ediyor.'' Yazıcı, sigortalı konut oranlarının il bazında en fazla olduğu kentin Bolu olduğunu ifade ederek, ''Yüzde 57 ile Bolu ilk sırada geliyor. Bolu'yu yüzde 53 ile Düzce, yüzde 45 ile Yalova, yüzde 44 ile Muğla, yüzde 43 ile Ankara ve Sakarya, yüzde 40 ile Tekirdağ, yüzde 37 ile de İstanbul takip ediyor. Deprem sigortasına en duyarsız kent ise yüzde 5'lik oranla Şırnak.''