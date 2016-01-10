Konutları geç teslim eden TOKİ 130 milyon lira tazminat ödedi

Konutların tesliminin gecikmesi sebebiyle Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) açılan tazminat davalarında artış gözleniyor. Mağdurların açtığı davaların yüzde 98'i idare aleyhine sonuçlandı. Kuruluş, hak sahiplerine 130,1 milyon lira ödemeye mahkum edildi.

Zaman Gazetesi'nden Yasin Kılıç'ın haberine göre; Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konutları zamanında teslim edemeyince mağdur olduğu için dava açan binlerce vatandaşa milyonlarca lira tazminat ödedi.

Sayıştay'ın TOKİ için hazırladığı 2014 yılı denetim raporunda projeleri zamanında teslim etmemesi nedeniyle açılan davalar sıralandı. Kira tazminatı talebiyle şimdiye kadar 24 bin 175 dava açıldı. Davaların 21 bir 289'u aleyhe, 538'i lehe sonuçlanırken 722 kısmen kabul edildi.

Geç teslimler nedeniyle açılan davaların yüzde 98'inin idare aleyhine sonuçlandığı belirtilen raporda, “Bu kapsamda ödenen tazminat tutarı 2010 yılında 20,7 milyon TL iken, 2011 yılında 54,4 milyon TL, 2012 yılında 35,4 milyon TL, 2013 yılında 13,8 milyon TL, 2014 yılında 5,8 milyon TL olmak üzere toplam 130,1 milyon TL'ye ulaşmıştır.” denildi.

Sayıştay, TOKİ'nin 2014 yılı Denetim Raporu'nu tamamladı. Raporda TOKİ'ye açılan davalarda ilgili önemli bilgiler yer aldı. TOKİ Hukuk Müşavirliği'nde 1. Hukuk müşaviri, 4 hukuk müşaviri ve 35 avukat olmak üzere 40 personel görev yapıyor. İdareye karşı açılan davalarda özellikle geç teslim sebebiyle açılan tazminat davaları yüzünden son yıllarda büyük bir artış olduğu belirtilen raporda, “2010 yılında 5 bin 136 adet olan toplam dava sayısı, 2011 yılı sonunda 28 bin 478, 2013 yılı sonunda 39 bin 569, 2014 yılı sonu itibarıyla da 44 bin 177 adede ulaşmıştır. Davaların 29 bin 774 adedi sonuçlanmış, 14 bin 403 adedi devam ediyor.” denildi.

Müsebbib toki ve yapımcı firma

Dava sayısını artıran temel konunun, TOKİ'nin satışını gerçekleştirdiği konut ve ticari ünitelerin yapım süreciyle ilgili olarak idareden veya yapımcı firmalardan kaynaklanan sıkıntılar olduğu vurgulanan raporda, “Konut alıcılarıyla imzalanan satış sözleşmelerinde öngörülen tarihlerde satın alanlara teslim edilememesi nedeniyle alıcılar tarafından açılan geç teslim davalarından kaynaklanmaktadır. Geç teslim sebebiyle açılan dava sayısı 2011 yılında 10 bin 62 iken, gayrimenkul satış sözleşmelerinde yapılan düzenlemeler ve satışların inşaat seviyesinin belirli yüzdeye ulaşmasından sonra yapılmaya başlanması neticesinde, yıllar itibariyle azalarak 2012 yılında 3 bin 140'a, 2013 yılında bin 769'a, 2014 yılında ise 577'ye gerilemiştir.” ifadeleri yer aldı.