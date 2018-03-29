Konutder Başkanı Elmas: Ekonomi, sürdürülebilir ivmeye kavuştu

İSTANBUL, (DHA)-KONUTDER Başkanı, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas TÜİK büyüme rakamlarını değerlendirdi. Elmas “Bu Türkiye’nin başarısı. 20013’ten bu yana en büyük büyüme rakamına ulaştık. Büyüme barajını aşarak 7,4 lük bir büyüme sağladık. Gayrimenkul sektörü olarak da bu büyümede lokomotif sektörlerden biri olarak rol aldığımız için mutluyuz” dedi.

“Birinci çeyrekte 5.4, ikinci çeyrekte 9.4, üçüncü çeyrekte 11.3 ve dördüncü çeyrekte 7.3 büyüme sağladık\" diyen Elmas \"2017 yılının tamamına baktığımızda ise 7.4 lük bir ortalama büyüme var. Sektörel kırılıma baktığımızda ise hizmet sektörü 10.7, İnşaat 8.9, Sanayi 9.2 ve Tarım 4.7 lik bir büyüme gösterdi. Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan G20 ülkeleri arasında bu rakamlar bize liderliği getirdi. OECD ülkeleri arasında da en fazla büyüyen ikinci ülke olmayı başardık. İnşaat sektörü en büyük büyümeyi gösteren 2. Sektör oldu. Son 3 – 4 yıldır hiç küçülmeyen sektör konumundayız. Yeni rakamlarda sanayi sektörümüzün de inşaat sektörümüzle aynı seviyelere gelmesi son derece sevindirici\" dedi.

\"TEŞVİKLER ÇOK İYİ OLDU\"

Bu büyüme rakamlarının Türkiye’nin başarısı olduğunu belirten Konutder Başkanı, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas. \"Hükümetimizin teşvikleri, aldığı önlemler rakamların bu şekilde sevindirici çıkmasında büyük önem teşkil ediyor. Gayrimenkul sektörü, Türkiye’de üst üste büyüme kapasitesi göstermeye devam etti\" diye konuştu.

\"İNŞAAT SEKTÖRÜ SANAYİYİ YÜZDE 30 ORANINDA DESTEKLİYOR\"

Tüm zorluklara rağmen gayrimenkul sektörü yine Türkiye’nin büyüme dinamosu olmaya devam edeceğini söyleyen Elmas şöyle konuştu: \"İnşaat sektörümüz yüzde 30 seviyesinde iğneden ipliğe sanayi sektörümüze fayda sağlıyor. 2018’de de gayrimenkul sektörünün büyüme ivmesinin süreceğini öngörüyoruz.

\"SAĞLIKLI BÜYÜME DEVAM EDECEK\"

Öte yandan büyümenin diğer sektörlerdeki kırılımlarına baktığımız zamanda da ülke olarak dikkat çekici bir büyüme hamlesi içerisinde olduğumuz anlaşılıyor. Büyük resme topluca baktığımızda da sağlıklı büyümeye devam edeceğimiz anlaşılıyor.Tüm sektörlerimizde büyümenin olması bu durumun en büyük göstergesi. Geleceğe karamsar bir şekilde bakmak için hiçbir sebebimiz yok.”

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