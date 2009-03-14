Konuta ve otomotive 3 aylık vergi indirimi

Hedef iç talebi artırmak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin küresel mali kriz için önlem olarak aldığı dördüncü paketi Eskişehir'deki mitingde açıkladı. Açıklamada iç talebi canlandırmaya yönelik yeni ekonomik pakete ilişkin bilgiler verdi.Pakette ilk bakışta vergi indirimleri öne çıkıyor. Önlemler kapsamında krizde en çok etkilenen sektörler olan otomotiv, konut ve beyaz eşyada kısa süreli vergi indirimleri yapılacak.Erdoğan'ın Eskişehir'de yaptığı konuşmaya göre yeni paketten çıkanlar şöyle:- Beyaz eşyada ÖTV 3 ay süreyle yüzde 8'e indirilecek.- Otomotivdeki ÖTV 3 ay süre ile indirilecek.- Yeni konutların satışından alınan yüzde 18'lik KDV üç ay süreyle yüzde 8'e indirilecek. Konutlarda 3 ay süre ile KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek- Kobilere 75 milyon TL ek ödenek verilecek.- Kaynak kullanım destek fonu (KKDF) oranı 5 puan azalacak.- Eximbank'ın sermayesi 500 milyon TL artırılacak.- Sanayide uygulanan indirimli gece tarifesi hafta sonları ve diğer resmi tatil günlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.- İhracatçının rekabet gücünün arttırılması amacıyla Destekleme Fiyat İstikrar Fonu'na ayrılan para arttırılacak.Erdoğan mitingde şu açıklamalarda bulundu:"Bu pakette hedefimiz iç talebi arttırmak, kredi akışını sağlamak ve maliyetleri daha da aşağıya düşürmek...Bakınız neler yapıyoruz? Eximbank'ın sermayesini, 2008 yılında yapılan 500 milyon liralık arttırıma ilaveten 500 milyon daha arttırıyoruz.İç talepteki durgunluğu canlandırmaya yönelik olarak, tüketici kredilerinin maliyetini, tüm sektörleri kapsayacak şekilde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'nu yüzde 33 oranında azaltıyor, yani 5 puan düşürüyoruz.Küçük ve orta boy işletmelerimizin düşük faizli kredi kullanmasını sağlamak amacıyla bütçeden KOSGEB için öngörülen ödeneğe 75 milyon TL, yani 75 trilyon ilave yapıyoruz, böylece 275 trilyona çıkarıyoruz.Tarım ürünleri başta olmak üzere ihracatçımızın rekabet gücünün arttırılması amacıyla Destekleme Fiyat İstikrar Fonu'na bütçeden ayırdığımız kaynak 75 trilyon... Bu ilave ile 575 trilyona çıkıyor.Konut sektörünün içinde bulunduğu durgunluğun aşılmasına yardımcı olmak amacıyla yeni konutların satışından alınan yüzde 18'lik KDV'yi üç ay süreyle yüzde 8'e indiriyoruz. Yani ev alacak olanlar, konut alacak olanlar bu üç ay içerisinde bulsunlar, alsınlar... Ve yüzde 18 KDV ödemeyecek, yüzde 8 ödeyecek.Dünyada olduğu gibi ülkemizde de krizden en fazla etkilenen sektörlerin başında otomotiv geliyor. Sektörün iç talebini canlandırarak stokları eritmek için, firmaların elinde şu anda mevcut araçlar var. Bu araçlardan alınan ÖTV'ye üç ay süreyle indirim getiriyoruz.Bu yıla mahsus olmak üzere, sanayide uygulanan indirimli gece tarifesini hafta sonları ve diğer resmi tatil günlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırıyoruz.Beyaz eşya ve elektronik eşyada uygulanan ÖTV'yi de üç ay süreyle indiriyoruz. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, vesaire...Finans sektörü ile reel sektör arasındaki kredi akışını iyileştirmek amacıyla da yeni adımlar atacağız. Bunun da kararını alıyoruz."Başbakan Erdoğan, bütün bu tedbirlerin Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, bu tedbirlerin, başta KOBİ'ler olmak üzere esnafı, çiftçiyi, ihracatçıyı ve tüm milleti önemli ölçüde rahatlatacağını da söyledi.Başbakan Erdoğan, "Gerektiğinde yeni tedbirleri de alacağız" dedi.