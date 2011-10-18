-Konuta eğilim arttı İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - ING Mortgage Barometre'nin Eylül 2011 sonuçlarına göre; Eylül ayında tüketicilerin konut satın alma eğilimleri Ağustos ayına göre yüzde 8 oranında artış gösterdi. ING Bank'tan yapılan açıklamada, bankanın, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve IPSOS işbirliğinde gerçekleştirdiği tüketicilerin konut satın alma ve tercihlerini gösteren ING Mortgage Barometre'nin, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplam 12 puanlık düşüşün ardından tekrar yükselme trendine girerek Eylül ayında 82'yi gösterdigi bildirildi. Eylül ayı boyunca 14 ilde 806 kişinin katılımıyla yapılan görüşmelerde, tüketicilerin konut satın alma eğilimleri ve tercihleri, bu tercihleri etkileyen dinamikler ve ekonomi ile ilgili beklentiler ölçülürken, Temmuz ayına kıyasla 4 puanlık, Ağustos ayına göre 8 puanlık artış ile 82'yi gösteren ING Mortgage Barometre Eylül sonuçlarının, halkın, Türkiye'nin mevcut ekonomik durumuna geçtiğimiz 2 aya kıyasla daha olumlu baktığını gösterdiği ifade edildi. Sonuçlara göre; piyasa koşulları değerlendirildiğinde mevcut durumu konut alımı için uygun bulanların oranı geçen aya oranla 4 puan artarak yüzde 38 olarak gerçekleşti. Diğer taraftan konut satın alma kararını gelecek bir zamana erteleyenlerin oranında anlamlı bir düşüş görüldü. Ağustos ayında gelecekte konut satın almayı düşünenlerin oranı yüzde 47 iken, Eylül ayında bu oran yüzde 33'e geriledi. Konut satın alınırken kullanılacak kaynaklar listesinin başında Eylül ayında da banka kredisi yer alırken, banka kredisi kullanacağını belirtenlerin yüzde 52'si evin değerinin yüzde 50-70 arasını kredi ile karşılamayı düşündüklerini bildirdi. Çalışmaya katılan tüketiciler, Eylül ayında krediye aylık ödenebilecek ortalama taksit tutarını bin 82 lira olarak belirlerken, ortalama olarak 72 aylık vade ile evleri tercih ettikleri, alınması düşünülen ev fiyatının ortalama 113 bin lira olarak öne çıktığı belirtildi.