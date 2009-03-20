Konut ve sanayide elektriğe indirim

1 Nisan’dan itibaren sanayi elektriğinin fiyatı yüzde 1.66, konut elektriğinin fiyatı yüzde 1.58 oranında ucuzladı. Böylece konuta üç ay önce yapılan zam geri alındı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik fiyatlarını, abone gruplarına göre yüzde 1,5 ile yüzde 1,89 arasında değişen oranlarda ucuzlattı. Böylece konuta üç ay önce yapılan zam geri alınırken, sanayi elektriğinin fiyatı üç ay önceki indirimle birlikte toplamda yüzde 2.11 oranında ucuzlamış oldu.



EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Kurulun dün yapılan toplantısında, 20 elektrik dağıtım şirketinin yeni perakende elektrik satış tarifelerinin görüşülerek karara bağlandığını ve bu kapsamda 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere dağıtım şirketlerinin sattıkları sanayi elektriğinin fiyatında yüzde 1,66, konutlarda kullanılan elektriğin fiyatında ise yüzde 1,58 oranında indirime gidildiğini açıkladı.



Buna göre "dağıtım şirketlerinden enerji alan sistem kullanıcıları"nın, fon ve vergiler hariç olmak üzere, tek terimli tarifelerde, orta gerilim sanayi elektriğinin kilovatsaat fiyatı 17,137 kuruştan 16,852 kuruşa, mesken elektrik fiyatı da 19,803 kuruştan 19,489 kuruşa geriledi.



Aynı kapsamda, ticarethane elektrik fiyatı da yüzde 1,63 oranında azalışla 23,133 kuruştan 22,755 kuruşa düştü.



Düşüş, doğrudan dağıtım şirketinden enerji alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere ise yüzde 1,89 oranında yansıyacak.



Şirketlerin enerji tüketimi azaldı



EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Bakanlar Kurulu ve Yüksek Planlama Kurulu Kararı gereği Enerji KİT'lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması çerçevesinde elektrik maliyetlerindeki değişmelerin perakende satış fiyatlarına yansıtıldığını belirtti. Köktaş şunları kaydetti:



"20 dağıtım şirketi tarafından Kurumumuza yapılan bildirimlere göre, şirketlerinin enerji alım miktarları azalırken, piyasa mali uzlaştırma merkezi olan PMUM'dan aldıkları elektriğin fiyatları da ucuzladı. Bu da dağıtım şirketlerinin maliyetlerinde belli bir azalmaya sebep oldu. Biz de bunu tüketicilerin elektrik alış fiyatlarına indirim olarak yansıttık."



Yeni elektrik tarifeleri



Dağıtım şirketlerinin elektrik satış fiyatları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında dörder aylık periyotlar halinde EÜAŞ, portföy üretim grupları, TETAŞ ve PMUM maliyetleri dikkate alınarak belirleniyor.



1 Ocak 2009 tarihinde perakende elektrik tarifelerinde elektriğin kilovat saat ücreti konutlarda yüzde 1,18 oranında artarken, sanayide yüzde 0,45 oranında düşmüştü.

