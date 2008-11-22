Konut sayısının 12 katı başvuru geldi

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ), protokol yolunda yaptırdığı ve 3 Kasım'da satışa çıkardığı 560 konut için, konut sayısının 12,2 katı başvuru geldi.



TOKİ'den verilen bilgiye göre, dün sona eren başvuru döneminde, 560 konut için toplam 7 bin 407 başvuru oldu. Bir konut için, ortalama 13,2 kişi başvurdu.



Halk Bankası'nın aracılık edeceği satışlarda, konut almaya hak kazananlar, 26 Kasım'da, Atatürk Spor Salonu'nda, saat 10.00'da çekilecek kura ile belirlenecek.



Büyüklükleri brüt 93,4-95,4 metre kare arasında bulunan 2 1 odadan oluşan konutların fiyatları, 48 bin 254 YTL ile 61 bin 861 YTL arasında değişiyor. Konut satışlarında 2 bin YTL başvuru bedeli alındı.



Şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimlerine genel kuraya girmeden ve başvuru bedeli yatırmadan konut alma hakkı tanındı. Bu kişilerin konutları, öncelikli olarak kura ile belirlenecek.



İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve vatani hizmet gazilerine, 3 adet kontenjan ayrılacak ve kura ile hak sahipleri belirlenecek. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.



Hak sahipleri, konut bedellerini, peşin ödeyebileceği gibi, bedelin yüzde 10, 15 veya 25'ini peşin ödeyerek taksitli ödeme imkanlarından da yararlanabilecek. Konut bedelinin yüzde 10'unun peşin ödenmesi halinde 96 ay, yüzde 15'inin peşin ödenmesi halinde 108 ay, yüzde 25'inin peşin ödenmesi halinde 120 ay vade imkanı sağlanacak.



Başlangıç taksidi, ödenen peşinat oranına göre 301,5 YTL ile 579,95 YTL arasında değişiyor.

Başvuruda bulunacak olan konut alıcı adaylarının, Ankara il sınırları içerisinde en az 3 yıldır ikamet ediyor veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Bu kişilerin ayrıca, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, TOKİ'den konut satın almamış ve kredi kullanmamış olmaları gerekiyor.



Konutlar, sözleşme tarihinden itibaren 16 ayda hak sahiplerine teslim edilecek.

