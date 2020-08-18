Konut satışlarının rekor kırdığı ay yıllık fiyat artışı yüzde 20'ye dayandı

Konut fiyatlarını emlakçılar ve gayrimenkul değerleme uzmanlarından gelen verilerle izleyen Endeksa’ya göre Temmuz sonu itibarıyla Türkiye genelinde konut metrekare satış fiyatı yüzde 19,5 artış gösterdi ve 2 bin 514 TL olarak gerçekleşti. Ortalama kira bin 393 TL, konut yatırımın geri dönüş süresi ise 18 yıl oldu.

Türkiye İstatitstik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışlarının 229 bin 357 adet ile rekor kırdığını açıklamıştı. Konut satış adedi, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 124,3 artmıştı.

Endeksa verilerine göre, Temmuz ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı son 1 yılda yüzde 19,5 artış gösterdi ve 2 bin 514 TL olarak gerçekleşti. Ortalama kira bin 393 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 18 yıl oldu.

İstanbul'da yüzde 13 artış

En fazla konut satışının gerçekleştiği İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatı son 1 yılda yüzde 13, artış gösterdi ve 3 bin 911 TL olarak gerçekleşti. Ortalama kira bin 576 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl.

Ankara’da konut fiyatları son 1 yılda yüzde 14,9 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı bin 973 TL, ortalama kira bin 289 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl.

İzmir’de ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 14,9 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 210 TL, ortalama kira bin 597 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl.