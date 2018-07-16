Konut satışlarında 'yarım ev' modeli

Ev almak isteyen ancak yeteri kadar birikimi olmayan ya da yüklü borca girmek istemeyenler için 'yarım ev modeli' geliştirildi. Özel bir inşaat firması tarafından başlatılan uygulamayla isteyenler içinde yaşamak şartıyla evin yarısını alacak. Yüzde 50 için tapu sahibi olan vatandaş diğer yüzde 50 için kira ödeyecek. 3 yıllık anlaşma sonunda alıcı isterse evin tamamını alacak.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, ev almayı planlayan ama ilk adımı atmakta zorlananlar için yeni bir model uygulamaya geçiyor. Bu modelde alıcı evin yarı fiyatını ödeyerek yüzde 50’si için tapu alacak. İçinde yaşayacağı evin diğer yarısının sahibi geliştirici firma olacak ve vatandaş yarı kira ödeyecek. Yapılan anlaşma gereği alıcıya 3 yıl süre verilecek. Vatandaş 3 yıl içinde istediği zaman evin diğer yarısını alacak ya da kendi payını satacak.

Gayrimenkul sektörü için yeni olan bu satış modeli kendilerinin başlattığını ancak genele yayılmasını da beklediklerini belirten söz konusu inşaat firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu şunları söyledi: “İstanbul’da Haliç ile Boğaz hattında kalan alanda kentsel dönüşüm projesi yapıyoruz. Ortalama 1+1 dairenin fiyatı 400 bin. Şimdi vatandaş bu modelle 200 bin verip evin yarısını alacak. Model, yatırımcıya kapalı. İçinde gelip oturacak kişi alabilecek. Evin diğer yarısı bizim. Vatandaşla anlaşma yapıyoruz ve bize 3 yıl boyunca yarım kira ödüyor. İki taraf da onaysız payını satamıyor. Süre dolunca diyoruz ki ya sen al, ya ben alayım ya da ortaklaşa üçüncü kişiye satalım. Satmak isterse enflasyon artı 2 primlendirmeyle bize satıyor. Almak isterse enflasyonla alıyor”