Konut satışlarında evin net metrekaresi belirtilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yapılacak yasal düzenleme ile artık projede, satışta ve tapuda evin net metrekaresinin kullanılacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada konut satışlarında yaşanan metrekare sorununu çözeceklerini söyledi. Bayraktar, bunun için yasal düzenleme gerektiğini belirtirken, TBMM'ye sevk edilecek yeni imar kanun taslağına bir madde ekleyerek metrekareleri netleştireceklerini ifade etti. Bayraktar, vatandaşların sık sık bu konuda sorunla karşılaştıklarını belirterek, projede görülen metrekare ile evin gerçek metrekaresinin birbirinden çok farklı olduğunu söyledi. Bayraktar, "Çalışma yapıyoruz. Farklı metrekareleri kaldırıyoruz. Evin net metrekaresi neyse, belediyeden öyle geçecek, satarken öyle satılacak ve tapuda da o metrekare yer alacak. Bunları netleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



Eve girince farklı



Bayraktar, bu konuda özellikle yabancıların ciddi sorunlar yaşadığını belirtirken, "Yabancılar gelip daire alıyor, 180 metrekare, gidip bakıyor eve 80 metrekare çıkıyor. Yok iç bahçe, bodrumdan ilave, balkon diyerek evi büyük gösteriyorlar. Garaj verdim sana diyor, çatı verdim diyor. Onu engellememiz lazım. Daire satışlarında istenildiği gibi metrekare gösterme dönemi bitecek. Dairenin izdüşümünden, yalnızca duvarları çıkarak net metrekaresi belirlenecek" dedi.



Tüketicler de şikayetçi



Tüketicileri ciddi şekilde mağdur eden metrekare sorunu konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da düzenleme bekliyor. Bakanlığa da bu konuda çok sayıda tüketici şikayeti ulaşırken, iki bakanlık koordineli olarak çalışma kararı aldı. Bakanlığa ulaşan şikayetlere göre, apartman holü, kömürlük, asansör boşluğu, merdiven ve kat sahanlıkları brüt metrekareye dahil edilerek, satış yapılıyor. Hatta ortak kullanılan otopark, sosyal donatı alanları ve bahçeler de daire brüt alanına ilave edilerek satış yapılıyor. Bu şekilde yapılan satışlarla, brüt daire metrekaresi ile net metrekare arasındaki fark yüzde 50'ye kadar çıkıyor.



Konu alırken neti sorun



Evin net metrekaresi "duvarlar arasında kalan faydalı alan" oluşturuyor. Buna göre, konutlarda net metrekare içinde hesaplanmayacak bölümler, kapı ve pencere şeritleri, baca çıkıntıları, hava bacaları, balkonların toplamının 2 metrekaresi, merdiven, sahanlık, asansör, konut başına 4 metrekareden büyük olmamak üzere yapılan kömürlük, kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı dairesi, çamaşırlık, bina içindeki garajlar, faydalı alan dışında bulunuyor.