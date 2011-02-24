-KONUT SATIŞLARINDA DURGUNLUK ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Türkiye genelinde, Ekim-Kasım-Aralık döneminde (dördüncü çeyrek) 97 bin 517 konut satıldı. Yılın dördüncü çeyreğinde konut satışları bir önceki döneme göre yüzde 16,51 oranında arttı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,10 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010. yılı 4. Dönem Konut satış İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2010 yılı dördüncü döneminde, 97 bin 517 konut satış sonucu el değiştirdi, konut satışları Türkiye genelinde bir önceki döneme göre yüzde 16,51 oranında arttı. 2010 yılı dördüncü döneminde, konut satışlarında bir önceki döneme göre en yüksek artış yüzde 44,68 oranı ile Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinde gerçekleşti. Bir önceki döneme göre yüksek artış gösteren diğer bölgeler sırasıyla, yüzde 40 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, yüzde 29,85 ile Zonguldak, Karabük, Bartın, yüzde 28,20 ile İstanbul ve yüzde 27,24 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgeleri oldu. Aynı dönemde konut satışlarında bölge düzeyinde bir önceki döneme göre en fazla azalış gösteren bölgeler sırasıyla yüzde 5,05 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, yüzde 3,02 ile Samsun, Tokat, Çorum, Amasya ve yüzde 0,76 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgeleri olarak tespit edildi. Konut satışları, 2010 yılı dördüncü döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,10 oranında düştü. -4 BÖLGEDE ARTIŞ, 22 BÖLGEDE DÜŞÜŞ- 2010 yılı dördüncü döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında 4 bölgede artış olurken, diğer 22 bölgede düşüş gerçekleşti. En çok artış gösteren bölgeler sırasıyla yüzde 9 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, yüzde 8,31 ile Kayseri, Sivas, Yozgat, yüzde 0,25 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve yüzde 0,07 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgeleri oldu. Geçen yılın dördüncü döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüksek düşüş gösteren bölgeler yüzde 37,47 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, yüzde 30,82 ile İzmir, yüzde 29,82 ile Ankara ve yüzde 25,29 ile Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgeleri olarak tespit edildi. 4 dönemlik ortalamalara göre değişimlere bakıldığında ise konut satış sayılarında artış gösteren bir bölge bulunmadığı belirtildi. Değişim oranlarına bakıldığında yüksek düşüş gösteren bölgeler Erzurum, Erzincan, Bayburt yüzde 53,11, İzmir yüzde 41,08, İstanbul yüzde 40,74 ve Ankara yüzde 38,76 oranlarıyla sıralandı. Bu arada, TÜİK verilerine göre, 2009 yılında toplam 531 bin 746, 2010 yılında ise 357 bin 341 konut satıldı. Bu rakamlara göre konut satışı 2010 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,8 azaldı.