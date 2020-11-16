Konut satışlarında daralma başladı; kredili satışlar yarı yarıya azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ekim ayında konut satışları ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574’e geriledi. Bir önceki aya göre satışlar yüzde 12,5 azaldı.

Kredili satışlarda sert daralma

Banka kredisiyle yapılan satışları gösteren ipotekli konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,3 azalış göstererek 25 bin 566’ya düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 494 konut ve yüzde 21,5 payla ilk sırada yer aldı.

İlk defa satılan konut sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 azalarak 36 bin 976 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,9 olarak kayıtlara geçti.

Yabancılara satışta büyük artış

Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 5 bin 258 oldu. Bu alanda ilk sırada 2 bin 458 konutla İstanbul bulunurken, bu ili 928 satışla Antalya, 347 satışla Ankara, 187 satışla Yalova ve 186 konut satışıyla Bursa izledi.

Ekimde Türkiye’den Irak vatandaşları 909 konut satın aldı. Bu ülkeyi, 849 konutla İran vatandaşları izledi. Rusya Federasyonu vatandaşları 400, Afganistan vatandaşları 225 ve Kazakistan vatandaşları 213 konut edindi.