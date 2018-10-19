Konut satışları yüzde 9.2 düştü

Türkiye genelinde eylülde 127 bin 327 konut satıldı. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 21 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 geriledi. Türk Lirası’nın değer kaybı sonrası Türkiye vatandaşlarına konut satışı düşerken, yabancılara satışta artış yaşandı. Buna göre yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 151,1 artarak 5 bin 615 oldu. Yabancılara konut satışında birinci sırayı da Iraklılar çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı konut satışı istatistiklerini yayınladı.

TÜİK’in yayınladığı istatistik şöyle:

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 oranında azalarak 127 327 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 216 konut satışı ve %15,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 368 konut satışı ve %8,9 pay ile Ankara, 6 207 konut satışı ve %4,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 71 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2018 Eylül ayında 11 330 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %72 oranında azalış göstererek 11 330 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %8,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 863 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %18,1 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 115 997 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 oranında artarak 115_997 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 353 konut satışı ve %15,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %90,8 oldu. Ankara 10 231 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 5 516 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 60 219 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %14 azalarak 60 219 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %47,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 501 konut satışı ve %15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 150 konut satışı ile Ankara ve 2 786 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 67 108 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azalış göstererek 67_108 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 715 konut satışı ve %16 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %53 oldu. Ankara 7 218 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 599 konut satışı ile Antalya izledi.

Yabancılara 2018 yılı Eylül ayında 5 615 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %151,1 artarak 5 615 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2018’de ilk sırayı 1 799 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 1 038 konut satışı ile Antalya, 424 konut satışı ile Bursa, 386 konut satışı ile Ankara ve 333 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 1 351 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 538 konut ile İran, 360 konut ile Kuveyt, 312 konut ile Suudi Arabistan ve 299 konut ile Almanya izledi.