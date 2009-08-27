Konut satışları yüzde 79 arttı

Türkiye’de yılın ikinci çeyreğinde 194 bin 743 adet konut satışı gerçekleşti. Satışlar bir önceki çeyreğe göre yüzde 78.89, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 72.2 artış gösterdi. İkinci dönemde konut satışlarında bölge düzeyinde bir önceki döneme göre aynı kalan veya azalış gösteren bir bölge bulunmadığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu, Konut Satış İstatistikleri 2009 Yılı II. Dönem verilerini açıkladı. Buna göre, Nisan, Mayıs, Haziran aylarını kapsayan 2009 yılı ikinci döneminde, 194 bin 743 konut satış sonucu el değiştirdi ve Türkiye genelinde bir önceki döneme göre yüzde 78.89 oranında artış gerçekleşti.

Geçen yılın aynı dönemine göre de satışlar yüzde 72.2 arttı. Konut satışları 2008 birinci dönemde 112 bin 168, 2008 ikinci dönemde 113 bin 88, 2008 üçüncü dönemde 109 bin 333, 2008 dördüncü dönemde 92 bin 519, 2009 birinci dönemde 108 bin 861 olmuştu.

En fazla artış Mardin bölgesinde

2009 yılı ikinci döneminde konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artış yüzde 173.93 ile Mardin-Batman ve Şırnak bölgesinde gerçekleşti. Yüksek artış gösteren diğer bölgeler sırasıyla, yüzde 147.16 ile Gaziantep-Adıyaman-Kilis, yüzde 128.9 ile Kars-Ağrı-Iğdır-Ardahan, yüzde 104.03 ile Konya-Karaman, yüzde 102.06 ile Kocaeli-Sakarya-Düzce-Bolu-Yalova, yüzde 1000.77 İstanbul bölgeleri oldu.

Konut satışı azalan bölge olmadı

2009 Nisan-Mayıs-Haziran döneminde, konut satışlarında bir önceki döneme göre en fazla artış yüzde 231.38 ile Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan bölgesinde gerçekleşti. Bu bölgeyi yüzde156.75 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, yüzde 123.08 ile Şanlıurfa, Diyarbakır, yüzde 119.57 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari ve yüzde 118.12 ile İstanbul bölgeleri izledi. 2009 yılı ikinci döneminde konut satışlarında bölge düzeyinde bir önceki döneme göre aynı kalan veya azalış gösteren bir bölge bulunmadığı belirlerdi.