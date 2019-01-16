Konut satışları, yüzde 2.4 azalarak 1 milyon 375 bin 398 oldu

Elif Varan / İstanbul, 16 Ocak (DHA) - Konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.4 azalarak 1 milyon 375 bin 398 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TUİK) verilerine göre; konut satışlarında 2018 yılında, İstanbul 234 bin 55 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul\'u, 131 bin 161 konut satışı ve yüzde 9.5 pay ile Ankara, 75 bin 672 konut satışı ve yüzde 5.5 pay ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.9 artarak 136 bin 845 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 26 bin 541 konut satışı ve yüzde 19.4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul\'u, 12 bin 95 konut satışı ve yüzde 8.8 pay ile Ankara, 6 960 konut satışı ve yüzde 5.1 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Ardahan, 32 konut ile Hakkari ve 48 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79 azalış göstererek 7 bin 148 oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.1 artarak 129 bin 697 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 25 bin 80 konut satışı ve yüzde 19.3 pay ile ilk sıraya yerleşti.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.8 artarak 69 bin 861 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 bin 723 konut satışı ve yüzde 19.6 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış göstererek 66 bin 984 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 bin 818 konut satışı ve yüzde 19.1 pay ile ilk sırada.

Yabancılara yapılan konut satışları 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 78.4 arttı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2018 yılında ilk sırayı 14 bin 270 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 938 konut ile Antalya aldı.

Yabancılara 2018 yılı Aralık ayında ise 4 bin 560 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2018\'de ilk sırayı 2 bin 170 konut satışı ile İstanbul aldı.

Irak vatandaşları 2018 yılında Türkiye\'den 8 bin 205 konut satın aldı. Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye\'den 897 konut satın aldı.

Türkiye genelinde 2018 yılında, erkekler yüzde 57.4 pay ile 790 bin 6, kadınlar yüzde 30.6 pay ile 421 bin 286 konut sahibi olurken, yüzde 2 pay ile 26 bin 877 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. (Grafik)