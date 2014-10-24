Konut satışları yüzde 13 arttı

Türkiye’de 2014 Eylül ayında 115 bin konut satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre artış yüzde 13 oldu. Ağustos ayında ise konut satışları 105 bin olarak gerçekleşmişti.

Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 923 konut satışı ile satışların yüzde 18,1’ini gerçekleştirerek en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul’u, 12 bin 615 konut satışı ile Ankara, 7 bin 103 konut satışı ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 45 konut ile Şırnak oldu.

53 bin yeni konut

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 53 bin 39 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,8 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise 62 bin 747 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2014’te ilk sırayı 590 konut ile Antalya aldı. Antalya ilini sırasıyla 546 konut satışı ile İstanbul, 144 konut satışı ile Aydın, 112 konut satışı ile Muğla, 96 konut satışı ile Mersin ve 87 konut satışı ile Bursa izledi.

Geçtiğimiz temmuz ayında konut satışlmarı gerilemiş ve 85 bine düşmüştü. Ağustos ayında toparlanan satışlar 105 bine yükselmişti. Sektör yetkilileri eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte konut satışlarında artış bekliyordu.

Geçen yılın üzerine çıktı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) tarafından Al Jazeera’ya yapılan yazılı açıklamada, TÜİK tarafından açıklanan konut satış verilerine göre 2014 yılı Eylül ayında Türkiye geneli tapuda el değiştiren konut adetlerinin 115 bin olduğu görüşmüştür denildi.

Konut satışları rakamları genel olarak incelendiğinde geçen senenin Eylül ayı ile kıyaslandığında Türkiye genelinde ve İstanbul’da satışların yüzde 13 artmış olduğu görülmektedir denilen açıklamada, konut satışlarının Ağustos ve Eylül aylarında aylık bazda geçen yılın üzerine çıktığı kaydedildi.

Açıklamada şunlar yer aldı:

“Yılın ilk dokuz ayında gerçekleşen satış rakamlarını bir önceki yılın aynı ayları ile karşılaştırdığımızda, Eylül ayında geçen yılın yüzde 13 üzerinde bir satış rakamı oluşmuştur. İpotekli satışların tüm satışlar içindeki bir miktar artarak, Türkiye genelinde yüzde 37, İstanbul’da yüzde 44 olmuştur. Bu oranlar geçen senenin aynı döneminde göre de aynı seviyeye ulaşmıştır.

Birinci el satışların toplamdaki payında ise Türkiye genelinde yüzde 46 ile belirgin bir değişiklik bulunmamakla birlikte bu oran İstanbul’da yüzde 45 seviyesinde gerçekleşmiştir.”