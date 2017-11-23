Konut satışları üç aylık tırmanıştan sonra inişe geçti

İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Türkiye genelinde gerçekleştirilen konut satışlarının Haziran ayında yılın en düşük seviyelerine inmesi sonrasında başlayan üç aylık tırmanış Eylül ayında zirve yaptıktan sonra Ekim’de yeniden inişe geçerek, geçtiğimiz yılın Ekim ayına göre, yüzde 5.7 azalırken, yabancılara yapılan konut satışları, yükselmeye devam ederek yüzde 70.9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında Türkiye’de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 düşüşle, 122 bin 882 konut satışı gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 20 bin 906 satışla yüzde 17, Ankara 12 bin 130 satış ile yüzde 9.9 ve İzmir yedi bin 258 satış ile yüzde 5.9 pay aldı. En düşük konut satış sayısına sahip il ise sekiz konutla Hakkari oldu.

İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 düşüşle 38 bin 593 adette kalırken ipotekli satışların toplam satışlardaki payı yüzde 31.4 olarak gerçekleşti. En çok ipotekli satışın gerçekleştiği il ise toplam satışlar içindeki yüzde 44.8’lik pay ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 artışla 84 bin 289 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 873 konut satışı ile yüzde 16.5 pay alırken, diğer konut satışlarının İstanbul’da yapılan genel satışlar içinde payı yüzde 66.4 oldu. En az diğer konut satışı gerçekleştirilen il ise beş konut ile Hakkari oldu.

İlk defa satılan konut sayısı Türkiye genelinde, önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 7.6 azalarak 56 bin 994 oldu. İlk satışların toplam konut satışları arasındaki payı ise yüzde 46.4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 321 konutla yüzde 18.1 pay alırken, İstanbul’u dört bin 451 konut satışı ile Ankara ve iki bin 839 konut satışı ile İzmir izledi.

Verilere göre, ikinci el konut satışları 2016 yılının Ekim ayına göre yüzde 3.9 düşüle 65 bin 888 olarak gerçekleşti. İstanbul’un 10 bin 585 satış ile yüzde 16.1 pay aldığı kategoride ikinci sırayı yedi bin satışla Ankara ve üçüncü sırayı dört bin 419 satışla İzmir aldı.

Ekim ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 70.9 artışla iki bin 677 olurken, ilk sırayı bin 321 satışla İstanbul aldı. İstanbulu sırasıyla 465 konut satışı ile Antalya, 121 konut satışı ile Bursa, 108 konut satışı ile Yalova ve 93 konut satışı ile Aydın izledi.

Türkiye’den konut alan yabancıların sıralaması ise 528 konut ile Suudi Arabistan vatandaşları oldu. Suudi arabistan’ı sırasıyla, 344 satış ile Irak, 278 konut ile Azerbaycan, 154 konut ile Kuveyt ve 125 konut ile Rusya izledi.

(Grafik)