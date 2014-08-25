Konut satışları Ramazan ayında sert düştü

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında konut satışları geçen yıl aynı döneme göre yüzde 20.2 düşüşle 85,101 adet oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 9.7 gerileyerek 609,877 adet olarak gerçekleşti. Buna göre, Haziran'da yüzde 3.6 gerileyen konut satışları, Temmuz ayında sert düşüş kaydetti.

İpotekli satış olarak nitelenen konut kredili işlemler ise, Temmuz'da yüzde 32.9 düşüşle 30,912 adet oldu. Yüksek baz etkisi nedeniyle ipotekli satışlarda gözlenen sert düşüşe karşın, faizlerdeki gerilemeye paralel ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı Temmuz ayında artmaya devam etti.

İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı Temmuz'da yüzde 36.3 olarak gerçekleşirken; bu oran Haziran'da yüzde 34.5, Mayıs'ta yüzde 32.9, Nisan'da ise yüzde 28 olmuştu.

Mayıs ayında faiz indirimlerine başlayan TCMB, art arda üç ayda gittiği indirimlerle faizleri 175 baz puan düşürdü. Konut kredi faizleri mevcut durumda 10 yıllık vadede yüzde 0.9-1 bandında seyrediyor. Yüzde 1 seviyesinin altındaki faiz oranları, konut alımı için teşvik edici olarak nitelendiriliyor.

Ramazan ve seçim sonrası satışlarda hareketlenme başladı

CNN Türk’te yer alan habere göre, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Temmuz'da Ramazan ayının etkisi, yaz dönemi durgunluğu ve cumhurbaşkanlığı seçimi belirsizliğinin etkisiyle konut satışlarında sert düşüş yaşandı. Özellikle Ramazan Bayramı tatili nedeniyle beş gün hiç işlem yapılamaması düşüşte etkili oldu" dedi ve ekledi:

"Ancak Ramazan sonrasında Ağustos'ta satış işlemlerinin arttığını gözlemliyoruz. Seçimin geride kalması, siyasi belirsizliğin ortadan kalkması ve yaz tatili döneminin sonuna gelinmesiyle özellikle Eylül'den itibaren satışların hareketlenmesi bekleniyor."

Temmuz'da satışlardaki düşüşe karşın, ipotekli satışların toplam satışlardaki payının artmasının iyileşme trendine işaret ettiğini söyleyen Maya, "Kredi faizlerinin gelmiş olduğu yüzde 0.9-1 bandı konut alımlarını teşvik ediyor. Yıl sonuna doğru bankaların hedeflerini tutturma isteği de, ipotekli satışlarda düzelme trendini destekleyecek" diye konuştu.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Temmuz'da ipotekli satışlar yüzde 32.5 düşüşle 196,718 adede geriledi. Toplam konut satışları ise yüzde 9.7 gerileyerek 609,877 adet olarak gerçekleşti.

Borçlanma maliyetlerinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi ve yeni ruhsat alınacak konutlara uygulanan KDV artışının talebi öne çekmesiyle 2013'te büyük sıçrama yaşanan konut sektöründe toplam satışlar 1.14 milyon adet olarak gerçekleşmişti.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Temmuz döneminde ilk satışlar yüzde 6.8 gerileyerek 281,216 adet, ikinci el satışlar ise yüzde 12 düşüşle 328,661 adet olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı özelinde ise, ilk satışlar yüzde 20 düşüşle 39,373 adet; ikinci el satışlar da yüzde 20.4 düşüşle 45,728 adet oldu.

Yabancılara ise Temmuz ayında yüzde 32 artışla 1,473 konut satışı yapıldı. Yabancıya en çok satışı yapılan iller sırasıyla Antalya, İstanbul ve Aydın oldu. Yabancılara Ocak-Temmuz döneminde yapılan satışlar ise yüzde 57 artışla 9,980 adet olarak gerçekleşti.