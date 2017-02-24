Konut satışları Ocak'ta yüzde 12,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen ay satış sonucu el değiştiren konut sayısı, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 84 bin 556'dan 95 bin 389'a yükseldi. Konut satışlarında, İstanbul 15 bin 807 konutla en yüksek payı (yüzde 16,6) aldı. İstanbul'u, 10 bin 686 konut satışıyla (yüzde 11,2) Ankara, 5 bin 665 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 8 konutla Hakkari, 11 konutla Ardahan, 48 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.



İpotekli konut satışları



Bu dönemde ipotekli konut satışları yüzde 35,4 artış göstererek 35 bin 993'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,7 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul, 6 bin 272 konut ve yüzde 17,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 69 ile Artvin oldu.



Diğer konut satışları, ocakta 2016'nın aynı ayına göre yüzde 2,5 artarak 59 bin 396 oldu. Bu kategoride İstanbul, 9 bin 535 konut satışı ve yüzde 16,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 60,3 oldu. Ankara, 6 bin 188 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 287 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konutla Hakkari olarak belirlendi.



44 bin 235 konut ilk defa satıldı



İlk defa satılan konut sayısı bu dönemde yüzde 10,4 artarak 44 bin 235'e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,4 olurken, ilk satışlarda İstanbul 7 bin 774 konut satışıyla en yüksek payı (yüzde 17,6) aldı. İstanbul'u 3 bin 972 konut satışıyla Ankara, 2 bin 333 konut satışıyla İzmir takip etti.



İkinci el konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15 artış göstererek 51 bin 154'e çıktı. İstanbul, 8 bin 33 konut satışı ve yüzde 15,7 payla bu alanda ilk sırada yer alırken, İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 50,8 oldu. Ankara 6 bin 714, İzmir 3 bin 332 konut satışıyla İstanbul'u izledi.



Yabancılara bin 386 konut satıldı



Yabancılara yapılan konut satışları ocakta 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak bin 386 olarak hesaplandı. Bu alanda ilk sırada 441 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 264 ile Antalya, 137 ile Bursa, 72 ile Ankara, 70 ile Sakarya ve 62 ile Yalova takip etti.



Ocakta Irak vatandaşları Türkiye'den 279 konut satın aldı. Bu ayda Suudi Arabistan vatandaşları 144, Kuveyt vatandaşları 115, Afganistan vatandaşları 107, Rusya vatandaşları ise 60 konut edindi.