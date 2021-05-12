Konut satışları Nisan'da baz etkisiyle ikiye katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Baz etkisiyle konut satışlarında yıllık artışı yüzde 124,1 oldu. Ocak-Nisan döneminde ise konut satışlarının geçen yılın gerisinde olduğu görüldü.

BloombergHT’de yer alan habere göre Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artış göstererek 17 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 769 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırada yer aldı.

Sıfır konut satışı 29 bin seviyelerinde kaldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 29 bin 212 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138,6 artış göstererek 66 bin 651 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 14 bin 28 konut satışı ve yüzde 21,0 pay ile ilk sırada yer aldı.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 416,1 artarak 4 bin 77 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan ayında ilk sırayı 2 bin 9 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 859 konut satışı ile Antalya, 228 konut satışı ile Ankara, 197 konut satışı ile Mersin ve 131 konut satışı ile Bursa izledi.