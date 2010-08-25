-KONUT SATIŞLARI İLK ÇEYREĞE GÖRE ARTTI ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Türkiye genelinde, bu yılın ilk yarısındaki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre azalırken, Nisan-Haziran dönemindeki konut satışlarında, Ocak-Mart dönemine göre canlanma oldu. Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK), 2010 yılı II. Dönem Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde Ocak-Haziran döneminde geçen yıl 303 bin 604 konut satılırken, bu sayı bu yıl 176 bin 127 bine geriledi. Yılın ilk altı ayındaki konut satış miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,98 azaldı. Türkiye'de en fazla konutun satıldığı il olan İstanbul'da Ocak-Haziran döneminde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,76 azalarak, 83 binden 40 bin 479'a geriledi. Söz konusu 6 aylık dönemde Türkiye genelinde satılan 176 bin 127 konutun yüzde 22,98'i İstanbul'da satıldı. Ankara'daki konut satışları ise 6 aylık dönemler itibariyle yüzde 42,62 azalarak, 56 bin 45'ten 32 bin 157'ye geriledi. İzmir'deki konut satışları ise geçen yılın ilk altı ayındaki 19 bin 11 adetten, yüzde 47,12 azalarak 10 bin 52'ye düştü. -NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİNDEKİ SATIŞLAR- TÜİK verilerine göre, bu yılın Nisan-Haziran döneminde Türkiye genelinde 90 bin 270 konut, satış sonucu el değiştirirken, yılın ilk çeyreğine yani Ocak-Mart dönemine oranla satışlarda yüzde 5,14 artış kaydedildi. Ancak, Nisan-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları, yüzde 53,65 düştü. Nisan-Haziran döneminde konut satışlarında, bir önceki (Ocak-Mart) döneme göre en yüksek artış yüzde 39,61 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli (TR21) bölgesinde gerçekleşti. Bu bölgeyi, yüzde 26,61 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova (TR42), yüzde 25,67 ile Balıkesir, Çanakkale (TR22), yüzde 24,21 ile Kayseri, Sivas, Yozgat (TR72) ve yüzde 19,70 ile Zonguldak, Karabük, Bartın (TR81) bölgeleri izledi. Nisan-Haziran döneminde konut satışlarının, Ocak-Mart dönemine göre en fazla azaldığı bölgeler yüzde 7,42 ile Samsun, Tokat, Çorum, Amasya (TR83), yüzde 5,98 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis (TRC1), yüzde 3,27 ile Ankara (TR51) ve yüzde 3,02 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik (TR41) bölgeleri oldu. İkinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre hiçbir bölgede konut satışı artmadı. Konut satışlarının bu dönemde en fazla azaldığı bölgeler, yüzde 71,46 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan (TRA2), yüzde 69,63 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt (TRA1), yüzde 64,62 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt (TRC3) bölgeleri oldu. İstanbul'da Nisan-Haziran dönemindeki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,25 azaldı. Haziran sonu itibariyle son 1 yıllık (4 dönemlik ortalamalara göre) değişimlere bakıldığında ise konut satışında, yüzde 1,91 ile sadece Van, Muş, Bitlis, Hakkari (TRB2) bölgesinde artış kaydedildi. Son bir yılda, Erzurum, Erzincan, Bayburt (TRA1) bölgesinde konut satışları yüzde 33,27, İstanbul'da yüzde 31,16, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'da (TRA2) yüzde 28,76 ve Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'te (TRC3) yüzde 27,34 düştü. TÜİK'in verilerine göre bölgeler itibarıyla konut satış miktarı şöyle: . SATIŞ MİKTARI BÖLGELER 2009 4.dönem 2010 1. dönem 2010 2.dönem -------- -------------- -------------- ------------- TÜRKİYE TOPLAMI 116.229 85.857 90.270 İstanbul 25.254 18.994 21.485 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 1.155 760 1.061 Balıkesir, Çanakkale 1.262 822 1.033 İzmir 7.666 5.038 5.014 Aydın, Denizli, Muğla 2.332 1.805 1.835 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 2.226 1.745 1.858 Bursa, Eskişehir, Bilecik 5.722 5.425 5.261 Kocaeli,Sakarya,Düzce,Bolu,Yalova 2.231 1.462 1.851 Ankara 22.767 16.348 15.814 Konya, Karaman 3.477 2.581 2.557 Antalya, Isparta, Burdur 6.954 5.583 5.882 Adana, Mersin 5.833 4.282 4.493 Hatay, K.Maraş, Osmaniye 1.951 1.539 1.592 Kırıkkale,Aksaray,Niğde,Nevş,Kırş, 2.444 1.830 1.810 Kayseri, Sivas, Yozgat 3.815 2.929 3.638 Zonguldak, Karabük, Bartın 669 401 480 Kastamonu, Çankırı, Sinop 806 572 576 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 4.207 3.005 2.782 Trab,Ord,Gires,Rize,Artv,Gümüşhane 2.595 1.886 1.913 Erzurum, Erzincan, Bayburt 1.105 431 505 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 398 201 226 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 3.340 2.343 2.548 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 452 310 310 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 3.401 2.708 2.546 Şanlıurfa, Diyarbakır 3.261 2.341 2.635 Mardin, Batman Şırnak, Siirt 906 516 565