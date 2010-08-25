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Ekonomi

KONUT SATIŞLARI İLK ÇEYREĞE GÖRE ARTTI ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2010 14:27

-KONUT SATIŞLARI İLK ÇEYREĞE GÖRE ARTTI ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Türkiye genelinde, bu yılın ilk yarısındaki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre azalırken, Nisan-Haziran dönemindeki konut satışlarında, Ocak-Mart dönemine göre canlanma oldu. Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK), 2010 yılı II. Dönem Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde Ocak-Haziran döneminde geçen yıl 303 bin 604 konut satılırken, bu sayı bu yıl 176 bin 127 bine geriledi. Yılın ilk altı ayındaki konut satış miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,98 azaldı.  Türkiye'de en fazla konutun satıldığı il olan İstanbul'da Ocak-Haziran döneminde satılan konut sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,76 azalarak, 83 binden 40 bin 479'a geriledi. Söz konusu 6 aylık dönemde Türkiye genelinde satılan 176 bin 127 konutun yüzde 22,98'i İstanbul'da satıldı.  Ankara'daki konut satışları ise 6 aylık dönemler itibariyle yüzde 42,62 azalarak, 56 bin 45'ten 32 bin 157'ye geriledi. İzmir'deki konut satışları ise geçen yılın ilk altı ayındaki 19 bin 11 adetten, yüzde 47,12 azalarak 10 bin 52'ye düştü.    -NİSAN-HAZİRAN DÖNEMİNDEKİ SATIŞLAR-  TÜİK verilerine göre, bu yılın Nisan-Haziran döneminde Türkiye genelinde 90 bin 270 konut, satış sonucu el değiştirirken, yılın ilk çeyreğine yani Ocak-Mart dönemine oranla satışlarda yüzde 5,14 artış kaydedildi. Ancak, Nisan-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışları, yüzde 53,65 düştü. Nisan-Haziran döneminde konut satışlarında, bir önceki (Ocak-Mart) döneme göre en yüksek artış yüzde 39,61 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli (TR21) bölgesinde gerçekleşti. Bu bölgeyi, yüzde 26,61 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova (TR42), yüzde 25,67 ile Balıkesir, Çanakkale (TR22), yüzde 24,21 ile Kayseri, Sivas, Yozgat (TR72) ve yüzde 19,70 ile Zonguldak, Karabük, Bartın (TR81) bölgeleri izledi.  Nisan-Haziran döneminde konut satışlarının, Ocak-Mart dönemine göre en fazla azaldığı bölgeler yüzde 7,42 ile Samsun, Tokat, Çorum, Amasya (TR83), yüzde 5,98 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis (TRC1), yüzde 3,27 ile Ankara (TR51) ve yüzde 3,02 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik (TR41) bölgeleri oldu.  İkinci çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre hiçbir bölgede konut satışı artmadı. Konut satışlarının bu dönemde en fazla azaldığı bölgeler, yüzde 71,46 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan (TRA2), yüzde 69,63 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt (TRA1), yüzde 64,62 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt (TRC3) bölgeleri oldu.  İstanbul'da Nisan-Haziran dönemindeki konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,25 azaldı.  Haziran sonu itibariyle son 1 yıllık (4 dönemlik ortalamalara göre) değişimlere bakıldığında ise konut satışında, yüzde 1,91 ile sadece Van, Muş, Bitlis, Hakkari (TRB2) bölgesinde artış kaydedildi. Son bir yılda, Erzurum, Erzincan, Bayburt (TRA1) bölgesinde konut satışları yüzde 33,27, İstanbul'da yüzde 31,16, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan'da  (TRA2) yüzde 28,76 ve Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'te (TRC3) yüzde 27,34 düştü.  TÜİK'in verilerine göre bölgeler itibarıyla konut satış miktarı şöyle:                                                   .                                      SATIŞ MİKTARI      BÖLGELER                     2009 4.dönem  2010 1. dönem   2010 2.dönem        --------                    -------------- --------------  -------------      TÜRKİYE TOPLAMI                   116.229        85.857    90.270      İstanbul                           25.254        18.994    21.485      Tekirdağ, Edirne, Kırklareli        1.155           760     1.061      Balıkesir, Çanakkale                1.262           822     1.033       İzmir                               7.666         5.038     5.014      Aydın, Denizli, Muğla               2.332         1.805     1.835      Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak        2.226         1.745     1.858      Bursa, Eskişehir, Bilecik           5.722         5.425     5.261      Kocaeli,Sakarya,Düzce,Bolu,Yalova   2.231         1.462     1.851      Ankara                             22.767        16.348    15.814       Konya, Karaman                      3.477         2.581     2.557      Antalya, Isparta, Burdur            6.954         5.583     5.882      Adana, Mersin                       5.833         4.282     4.493      Hatay, K.Maraş, Osmaniye            1.951         1.539     1.592      Kırıkkale,Aksaray,Niğde,Nevş,Kırş,  2.444         1.830     1.810       Kayseri, Sivas, Yozgat              3.815         2.929     3.638      Zonguldak, Karabük, Bartın            669           401       480      Kastamonu, Çankırı, Sinop             806           572       576      Samsun, Tokat, Çorum, Amasya        4.207         3.005     2.782        Trab,Ord,Gires,Rize,Artv,Gümüşhane  2.595         1.886     1.913      Erzurum, Erzincan, Bayburt          1.105           431       505      Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan            398           201       226      Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli    3.340         2.343     2.548      Van, Muş, Bitlis, Hakkari             452           310       310      Gaziantep, Adıyaman, Kilis          3.401         2.708     2.546      Şanlıurfa, Diyarbakır               3.261         2.341     2.635      Mardin, Batman Şırnak, Siirt          906           516       565     

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