Konut satışları eylülde % 20.1 düştü

Türkiye genelinde eylülde 92 bin 483 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde geçen ay 92 bin 483 konut satıldı. İstanbul, 15 bin 994 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 17,3) sahip oldu, bu şehri 9 bin 810 konut satışı (yüzde 10,6) ile Ankara, 5 bin 251 konut satışı (yüzde 5,7) ile İzmir izledi. Konut satış sayısı düşük iller, 11 konut ile Hakkari, 16 konut ile Şırnak, 19 konut ile Ardahan oldu.

İpotekli konut satışları eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 azalarak 28 bin 684'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 31 oldu. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 844 konut satışı ve yüzde 20,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payı en yüksek il ise yüzde 45,7 ile Bilecik oldu.

Diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise eylülde, 2014 yılının aynı ayına göre yüzde 12,2 azalarak 63 bin 799 olarak kayıtlara geçti. Bu satış türlerinde İstanbul, 10 bin 150 konut satışı ve yüzde 15,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer türdeki satışların payı yüzde 63,5 olarak gerçekleşti. Ankara, 6 bin 238 ile ikinci sırada yer alırken, bu kenti 3 bin 443 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer türdeki konut satışları en az il, 11 konut ile Hakkari ve Ardahan'da oldu.

43 bin 333 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,3 azalarak 43 bin 333'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,9 olarak hesaplandı. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 555 konut satışı ile en yüksek paya (yüzde 17,4) sahip oldu, bu ili 4 bin 184 ile Ankara ve 2 bin 32 ile İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları ise eylülde, 2014'ün aynı ayına göre yüzde 21,7 azaldı ve 49 bin 150 oldu. İstanbul, ikinci el konut satışlarında, 8 bin 439 konut satışı ve yüzde 17,2 pay ile ilk sırada yer aldı. Söz konusu kentte toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 52,8 olarak görüldü. Ankara, 5 bin 626 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, bu kenti 3 bin 219 konut satışı ile İzmir izledi.

En çok konut satışı Iraklılara

Yabancılara yapılan konut satışları, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 azalarak bin 768 oldu. Bu alanda ilk sırayı 561 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 440 konut ile Antalya, 126 konut ile Yalova, 112 konut ile Bursa, 105 konut ile Trabzon, 85 konut ile Muğla takip etti.

Irak vatandaşları geçen ay 359 konut satın aldı ve bu alanda ilk sıraya yerleşti. Söz konusu ülke vatandaşlarını 204 konut ile Suudi Arabistan, 160 ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya, 109 konut ile İngiltere vatandaşları takip etti.