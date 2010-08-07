-KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ ADANA (A.A) - 08.07.2010 - İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Sabri Ateş, geçen yıl son çeyreğine göre bu yılın aynı döneminde konut satışlarının yüzde 26 oranında düştüğünü belirterek, ''Sektörde büyük bir durgunluk hakim. Sektörde büyük bir durgunluk hakim. Üst gelir grubundakilerde de son dönemde hareketlilik gözlenmiyor'' dedi. Ateş, yaşanan durgunluk nedeniyle sektörde konut satışında önemli düşüş meydana geldiğini söyledi. Vatandaşların alım yapmak için temkinli davrandığını ve konut kredisi faiz oranlarının halen yüksek seviyelerde olduğunu ifade eden Ateş, 5 yıl vadelide yüzde 0,90, 20 yıl vadelide ise faizin yüzde 1,16 seviyesinde olduğunu bildirdi. Ateş, 5 yıl vadeli 100 bin lira konut kredisi çekmek isteyen bir kişinin ayda masraflarla birlikte bin 675 lira civarında ödeme yapması gerektiğini, asgari ücretlinin ise bunu gerçekleştirebilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Yaşanan durgunluk nedeniyle geçen yılın son çeyreğine göre bu yılın aynı döneminde konut konut satışlarının yüzde 26 oranında düştüğünü belirten Ateş, ''2009'un son çeyreğinde 110 bin konut satışı yapılırken, bu rakam 2010'un ilk çeyreğinde 85 bine geriledi'' dedi. Ateş, ''herkesin ayağını yorganına göre uzatmaya çalıştığını'' belirterek, şöyle devam etti: ''İnsanlar borçlu oldukları için son derece temkinli. Kredi kartı mağdurları çoğaldı. Daha önce konut kredisi çekip ödemeyenlerde de artış var. Toplumun büyük bir kesimi darboğaza girince, bu durum sektörü de olumsuz etkiledi. Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 25 oranında üst gelir seviyesinde olan bir grup var. Bu gruptakilerin yaklaşık yüzde 3'ü proje aşamasında gayrimenkul alıp daha sonra satıyordu. Ancak şimdi sektörde büyük bir durgunluk hakim. Üst gelir grubundakilerde de son dönemde hareketlilik gözlenmiyor. Aldıkları ellerinde kalınca bu kesimde bile sirkülasyon olmuyor.'' -''15 BİN EMLAKÇI MESLEĞİ TERK ETTİ''- Odalara kayıtlı İstanbul'da yaklaşık 10 bin emlakçının bulunduğunu ve yılın 6 aylık döneminde 4 bininin iş yapamadığı için iş yerini kapatmak durumunda kapattığını anlatan Ateş, ''Türkiye genelinde ise aynı dönemde 50 bin civarındaki emlakçıdan 15 bini iş yerine kilit vurmak durumunda kaldı'' diye konuştu.