-KONUT SATIŞLARI BEKLENTİNİN ALTINDA İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Gayrimenkul Yatırım Oraklığı Derneğine (GYODER) göre, ekonomideki hızlı büyüme ve Türkiye'nin artan cazibesiyle gayrimenkul ve inşaat sektörleri için uygun koşullar yaratıldı ve inşaat sektörü, hem özel hem de kamu inşaat harcamalarındaki genişleme ile hızlı bir büyüme dönemine girdi. GYODER'in, Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri'nden Dr. Can Fuat Gürlesel'e hazırlattığı ''Türkiye ve Dünya Gayrimenkul Sektör Raporu 2. Çeyrek 2010'' raporunda, geride bırakılan çeyreğin, Türkiye'de inşaat ve gayrimenkul sektörleri için önemli bir toparlanmanın işaretlerini gösterdiği vurgulanıyor. Raporda, 9 çeyrektir üst üste küçülen, ancak son dönemde yüzde 21,9 ile yeniden hızlı gelişme sürecine giren inşaat sektöründeki büyümeye dair önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerin güçlendiği kaydediliyor. Türkiye'de ekonomik büyümenin kazandığı ivme ve referandum sonrası beklentilerin iyileşmesi ile birlikte yılın geri kalanında inşaat ve gayrimenkul sektöründe toparlanmanın süreceği ifade edilen raporda, buna karşın dünya ekonomisinde iyileşmeye ilişkin kaygı ve risklerin ise halen sürdüğüne dikkat çekiliyor. Raporda, ekonomideki hızlı büyüme ve Türkiye'nin artan cazibesiyle gayrimenkul ve inşaat sektörleri için uygun koşullar yaratıldığının altı çizilirken, inşaat sektörünün, hem özel hem de kamu inşaat harcamalarındaki genişleme ile hızlı bir büyüme dönemine girdiği, 9 çeyrek üst üste küçülen sektörün kayıplarını kapatmayı hedeflediği belirtiliyor. -SATIŞLAR BEKLENTİNİN ALTINDA- Konut sektöründe de yeni konut stokunun azalması ile birlikte yeni konut yatırımlarının arttığı bildirilen raporda, alınan konut yapı ruhsatlarında önemli bir büyüme yaşandığı, ancak konut sektöründe satışların henüz beklentilerin altında kaldığının görüldüğü ifade ediliyor. Uygun faiz oranları ve konut kredisi talebindeki genişlemenin konut talebini arttıracağına değinilen raporda, konut fiyatları ve konut kiralarının 2010 yılı genelinde durağanken, kredi genişleme amaçlı konut kredisi talebinin sürdüğü ifade ediliyor. Raporda yer alan sonuçlar, ekonomideki hızlı büyüme ve canlı iç talebin ticari gayrimenkul piyasasında hareketlenmeye yol açtığına işaret ediyor. Ofis ve alışveriş merkezlerinde kiralama talebinden ve bu alanda yeni yatırımlardan bahsediliyor olsa da ofis, lojistik alan ve AVM kiraları durağanlığını koruyor.