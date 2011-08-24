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Ekonomi

Konut satışları arttı ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2011 15:14

-Konut satışları arttı ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreğinde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,87, bir önceki döneme göre de yüzde 17,83 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (Nisan-Mayıs-Haziran) ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.  Buna göre, söz konusu dönemde 107 bin 308 adet konut el değiştirdi. Konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,87, bir önceki döneme oranla da yüzde 17,83 artış gösterdi. Bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarında tüm bölgelerde artış gerçekleşti. En çok artış gösteren bölgelerin başında yüzde 100,44 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan bölgesi geldi. Bu bölgeyi yüzde 85,41 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, yüzde 54,65 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, yüzde 53,20 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve yüzde 52,26 ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesi izledi. -En çok artış Erzurum, Erzincan, Bayburt Bölgesinde- Konut satışlarında bir önceki döneme göre en yüksek artış yüzde 51,06 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesinde gerçekleşti.  Konut satışları bir önceki döneme göre Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde yüzde 47,49, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde yüzde 44,49, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde yüzde 36,18 ve Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde yüzde 34,21 arttı. Aynı dönemde konut satışlarında bölge düzeyinde bir önceki döneme göre azalış gösteren tek bölge yüzde 41,32 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan bölgesi oldu.

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