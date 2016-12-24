Konut satışında tarihi rekor için geri sayım

Geçen yıl ülke genelinde 1 milyon 289 bin 320 ev satılmış ve tarihi rekor kırılmıştı. Bu yılın 11 ayında ise satılan konut sayısı 1 milyon 198 bin 740 oldu. "Siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen düzenlenen kampanyaların da etkisiyle konuta talebin devam ettiğini" söyleyen gayrimenkul sektörü temsilcileri bu yıl rekor bekliyor. Aralıkta 90 bin 580’den fazla ev satılırsa yeni bir rekora imza atılacak.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, ülke genelinde yapılan konut satışı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.8, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 25.1 arttı. Geçen ay 132 bin 655 kişi ev sahibi olurken yılında 11 ayında bu sayı 1 milyon 198 bin 740 kişiyi buldu. Geçen yıl konut satışlarında tarihi rekor kırılmış ve 1 milyon 289 bin 320 kişi ev satın almıştı. 2016 yılında yaşanan ekonomik ve siyasi sorunlara karşın konuta olan talebin sürdüğünü belirten gayrimenkul sektörü temsilcileri yeni rekor beklediklerini dile getiriyor. Aralık ayında 90 bin 580’den fazla ev satışı yapılırsa konutta yeni bir rekora imza atılmış olacak.

Kampanya ve faiz atağı

Konut satışlarında yaşanan artışta bu yıl hem kamu hem de özel sektör tarafından atılan adımlar etkili oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile konut kredilerinin düşmesi konut alıcısı için önemli avantaj sağladı ve bekle-göre durumunda bekleyen vatandaş harekete geçti. Konut kredisinde banka payının yüzde 75’ten yüzde 80’e çıkarılması krediyle ev alacaklar için avantaj sağladı. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Emlak Konut GYO ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) önderliğinde kampanya seferberliği başlatıldı. Yıl sonuna kadar sürecek 120 ay 0.70 vadeli satış kampanyası da markalı konut projelerinden alımı arttırdı.

Kredili satış rekoru

Kasım ayında konut satışlarında ipotekli yani kredili satışların artışı da dikkat çekti. Bankaların fazi düşürmesi ile kredili satış oranı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 71.4 artarak 48 bin 941’e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 36.9’u buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014’ten bu yana kredili satış oranını aylık açıklıyor. O tarihten bu yana kredili konut satışı adeti en yüksek seviyeyi kasım 2016’da gördü. Öte yandan Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.5 artarak 63 bin 467 oldu. İkinci el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25.7 artışla 69 bin 188 olarak gerçekleşti.

Yabancıya satış düşüyor

Öte yandan yabancılara konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 azalarak bin 773 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 596 konutla İstanbulaldı. İstanbul’u Antalya, Aydın, Bursa, Yalova ve Trabzon takip etti.

"1.3 milyonu göreceğiz"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, 2016’de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen konut satışlarının 2015’in önünde olduğuna dikkat çekti. Durbakayım, “Ülkede bu olumsuzluklar olmasa bu yıl satış bundan yüzde 30 fazla olabilirdi. Biz yılı 1 milyon 300 - 1 milyon 350 bin aralığında kapatırız diye düşünüyoruz. 2017’de hedefimiz ise 1.5 milyon konut satışı” dedi. Yabancıya konut satışlarındaki düşüşü değerlendiren Durbakayım, “Yabancıya oturma izni gelir ve müktesep hak (kazanılmış halk) sağlanırsa satışlar 2017’de artar. Yabancının aklında Türkiye’ye yatırım hep var sadece şuan beklemede” dedi. Gayrimenkulün güvenli ve getirisi yüksek bir yatırım aracı olduğuna dikkat çeken Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ise, “Bankaların faiz düşürmesi, şirketlerin 0 faizli kampanyaları satışlarını tetikledi. Birikimi olan vatandaş bu dönemi fırsata çevirdi. Rakamlar konuta olan talebin ve tüketicinin güveninin göstergesi” dedi.