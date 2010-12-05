-KONUT SATIŞI DÜŞÜYOR, KREDİLERİ ARTIYOR İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Konut satışlarındaki ciddi daralmaya karşın konut kredilerinde artış gözleniyor. Yılın üçüncü çeyreğinde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,21 azalırken, konut kredisi stoku 2009 sonuna göre yüzde 26'dan fazla artışla Ekim 2010 itibariyle 53,6 milyar liraya ulaştı. DD Mortgage Genel Müdürü Murat Aysan, Kasım ve Aralık ayları artış tahminleriyle beraber, konut kredisi stoklarında 2010 yıl sonu kapanışının 57 milyar lira seviyesinde olacağının tahmin edildiğini belirtti. 2010 yılı verilerinin hem miktar, hem de adet olarak kullandırılan konut finansmanı kredilerinde bir patlama olduğunu ortaya koyduğunu, oysa yeni açıklanan konut satış rakamlarının yine aynı dönemlerde konut satışlarının yüzde 25 oranında düştüğünü gösterdiğini ifade eden Aysan, konut satış adetlerinde yaşanan düşüşe rağmen konut kredilerinde oluşan net artışın her ne kadar paradoksal olsa da gelişen Türkiye ekonomisinin bir sonucu olduğuna işaret etti. Aysan, ''Bu artışın arkasında yatan birinci sebep konut finansmanında finansal sektörün konut kredileri ile aldığı payın her geçen yıl artması. Bunun da en önemli dayanağı düşen faiz oranları ile alınabilecek kredi miktarının göreli olarak yükselmesi ve geçtiğimiz yıllarda kredi seçeneğini düşünmeyen kitlelerin finans sektörünün yeni kredi müşterisi olmaları'' dedi. Aysan, 2010 yılı sonu tahminlerinin kullandırılan konut kredileri rakamının 30 milyar liraya, yeni kredi adedinin ise 400 bin adede ulaşması şeklinde olduğuna işaret etti. Konut kredileri artışında diğer bir sebebin mevcut konutların teminatı ile kullanılmakta olan ve piyasada İpotekli Bireysel Finansman kredileri adı verilen kredilerin kullanımındaki artışın yer aldığına dikkati çeken Aysan, şunları kaydetti: ''Konut kredisi bakiyesindeki artışa nette katkısı olmasa da kredi işlem adedini arttıran en önemli sebeplerden bir diğeri ise yeniden finansman işlemleridir. Genel istatistiklerde kaç müşterinin bu iki uygulamadan yararlandığını görmek bugün için mümkün değil. Özellikle son haftalarda Türkiye ekonomisinde görülen hızlı iyileşme ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumlu sinyallerle beraber düşen TL faiz oranları yeniden finansman pazarını canlandırmaya başladı, bunu gerek müşteri taleplerinden, gerekse de finans sektörünün yaptığı kampanyalardan rahatlıkla görmek mümkün.'' Bu durumda kredi kullananların bir kaç seçenekleri olduğunu söyleyen Aysan, bu seçenekleri taksitleri aynı tutarak düşük faizlerle vadeyi kısaltarak krediyi daha hızlı ödemek, sadece faizi düşürerek taksitleri azaltmak, kalan vadeyi uzatarak veya üründe değişikliğe giderek taksitleri düşürmek, bu seçeneklerden birkaçını aynı anda yapmak olarak sıraladı. -''YENİDEN FİNANSMANDA MASRAFLAR DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR''- Yeniden Finansman işlemlerinde faiz oranı kadar masrafların da büyük önem taşıdığını söyleyen Aysan, 2007 yılı Mart ayından sonra açılmış sabit faizle konut kredilerinin erken kapatılması halinde yüzde 2 erken kapama ücreti uygulandığını, Ayrıca yeni kullanılacak kredi için ekspertiz, hukuki hizmet ve kredi açılış ücreti gibi ücretler bulunabildiğini, tüketiciler kararlarını verirken hem bu ücretlerin toplamına hem de ücretlerin yeni kredi tutarına eklendiği durumlarda kredi toplam maliyetlerini detaylı olarak incelemeleri gerektiğini kaydetti.