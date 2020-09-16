Dünya yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK'in açıkladığı ağustos konut satış istatistiklerinin gerçeklerini yansıtmadığını belirterek, "Ağustostaki 170 bin satışın 52 bini ilk el, sekiz aydaki 1 milyon 25 bin satışın da 318 bini. Yani ağustosta da, ilk sekiz ayda da toplam satışın yaklaşık yüzde 30’u ilk el, yüzde 70’i ikinci el satış. Bu yüzde 70’lik paya sahip ikinci el satış, ekonomiye ne katıyor? Yeni konut alanların tamirat-tadilat işine girişip harcama yapmasıyla alım-satıma aracılık edenlerin komisyon alması ve devletin vergi tahsilatı dışında nasıl bir katkı var? Yok ki!" diye yazdı.

Önemli olanın ilk satış olduğunu belirten Aktaş, şöyle devam etti: "Geçenlerde bir örnek vermiştik; 2000 yılında tamamlanan ve o yıl ilk satışı yapılan konut, her beş yılda bir el değiştirse 2020 de dahil dört kez el değiştirmiş demektir. Bir de ilk satış var, yani bu konut beş kez satılmış demektir. Ortada bir konut var, beş de satış! Konut satış istatistiklerinin toplam satış üstünden açıklanması gerçek durumu görmeyi engelliyor. Bu yüzden bakılması ve önemsenmesi gereken ilk el satışlar. Örneğin ben beş yıl önce aldığım konutu başkasına sattım, gittim daha yeni ama yine ikinci el bir konut aldım, bana konut satanın iki konutu vardı, bana sattığının parasını bankaya yatırdı. Sonuçta iki konut satıldı, peki bu satış inşaat sektörüne bir katkı sağladı mı, konut stoku azaldı mı?"

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