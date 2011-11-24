-Konut satış istatistikleri ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Türkiye'de bu yılın üçüncü çeyreğinde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,57 oranında artarken, bir önceki döneme göre yüzde 5,18 oranında düştü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 101 bin 754 adet konut el değiştirdi. Konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,57 artış, bir önceki döneme oranla da yüzde 5,18 oranında düşüş gösterdi. Bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre konut satışlarında tüm bölgelerde artış gerçekleşti. En çok artış gösteren bölgelerin başında yüzde 111,80 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesi geldi. Bu bölgeyi yüzde 49,46 ile Zonguldak, Karabük, Bartın, yüzde 48,77 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, yüzde 45,96 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve yüzde 41,36 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgeleri izledi. -Bir önceki döneme göre en çok artış Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir bölgesinde- Konut satışlarında bir önceki döneme göre en yüksek artış yüzde 25,22 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir bölgesinde gerçekleşti. Bir önceki döneme göre yüksek artış gösteren diğer bölgeler sırasıyla, yüzde 17,53 ile Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 11,18 ile Konya, Karaman, yüzde 10,32 ile Kayseri, Sivas, Yozgat ve yüzde 8,22 ile Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak bölgeleri oldu. Aynı dönemde konut satışlarında bölge düzeyinde bir önceki döneme göre, yüzde 17,23 ile İstanbul, yüzde 13,72 ile İzmir, yüzde 12,79 ile Adana, Mersin, yüzde 8,97 ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve yüzde 8,43 ile de Antalya, Isparta, Burdur bölgelerinde azalış yaşandı. 2011 yılının üçüncü döneminde 4 dönemlik ortalamalara göre değişimlere bakıldığında ise Türkiye genelinde yüzde 5,74 oranında artış gerçekleşti.