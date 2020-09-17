Konut kredisi faizleri yeniden yüzde 1'in üzerinde

Kamu bankalarının haziran ayında uzun vadeli düşük faizli ödemesiz dönemli konut kredisi kampanyasıyla birinci el konutta aylık yüzde 0,64 seviyelerine kadar düşen konut kredisi faizleri bu hafta itibariyle yüzde 1 sınırını aştı.



Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre sadece Halkbank’ın birinci el konut kredisi faizi yüzde 0,99 ile yüzde 1’in hemen altında kalırken tüm bankaların faiz oranları yüzde 1’in üzerine çıktı.

26 Haziran haftasında yıllık olarak da yüzde 9,01 ile en düşük seviyelerine gerileyen konut kredisi yıllık faiz oranları 4 Eylül haftası itibariyle de yüzde 13,80’e çıktı. Yıllık faiz de 2019 Ağustos’undan bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

Kaynak: Dünya