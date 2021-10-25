Konut kredisi faizindeki düşüş 100 baz puanda kaldı

T24 Ekonomi Servisi

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime giderken konut kredisindeki düşüş 100 baz puanda kaldı.

Kamu bankaları konutta 1 milyon lira altındaki kredi için faiz yüzde 1,29’a indirmişti. Gayrimenkul uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, konut kredisi faizinin yüzde 1,37’den yüzde 1,29’a düşürülmesinin yıllık bileşikte yüzde 17,73’den yüzde 16,63’e inmesi anlamına geldiğini belirterek, “Yani bir puan. Hani 2 puan düşürülecekti?” diye sordu.