Konut kredisi alacaklara uyarı

Konut kredisi faizlerinin daha da düşmesi ve bu düşüşün konut fiyatlarının yükselmesiyle dengelenmesi bekleniyor.
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
(GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
Genel Müdürü Turgay Tanes, konut kredi faizlerinin bir miktar daha
düşmesinin beklenebileceğini, ancak bunların en azından kısa vadede
radikal düşüşler şeklinde gerçekleşeceğini beklediklerini bildirdi.
Tanes,
konut kredileri faizindeki düşüş trendine ilişkin geniş tabana yayılan,
tüketici açısından "anlamlı" olarak nitelendirilebilecek mortgage için
faizlerin 0,50'lere kadar inmesi ve vadelerin daha uzun olması
gerektiğini kaydetti.
Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konut kredisi kullanım
verilerine göre, 2008-2009 Haziran dönemleri arasında konut
kredilerinde yaklaşık 1.5 milyar liralık bir artış gerçekleştiğini
hatırlatan Tanes, tüketicilerin doğru konutu ve kendileri için en doğru
geri ödeme modelini seçme sürecinde olduklarını, yine de her şekilde
özellikle kredilerdeki düşüş trendinden sonra bu artışın üstünde bir
artışla karşılaşılabileceğini belirtti.
Tanes, 2005-2006 yıllarında faiz
oranları yüzde 1'in altına düştüğünde konut fiyatlarının arttığını
hatırlatarak bugünlerde de böyle bir trend beklediklerini dile
getirdi. Tüketicinin sadece faizler düştüğü için araştırmadan herhangi
bir konuta yatırım yapmasının doğru olmayacağının altını çizen Tanes,
tüketicilerin uygun lokasyonda, prim potansiyeli olan, kira geliri
getirecek projeleri inceleyerek alım kararlarını bu noktadan sonra
değerlendirmelerinin daha faydalı olacağını vurguladı
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı AŞ Genel Müdürü Turgay Tanes, konut kredi fa...
( KB)