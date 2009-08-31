Konut kredisi alacaklara uyarı

Konut kredisi faizlerinin daha da düşmesi ve bu düşüşün konut fiyatlarının yükselmesiyle dengelenmesi bekleniyor.



Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Genel Müdürü Turgay Tanes, konut kredi faizlerinin bir miktar daha düşmesinin beklenebileceğini, ancak bunların en azından kısa vadede radikal düşüşler şeklinde gerçekleşeceğini beklediklerini bildirdi.



Tanes, konut kredileri faizindeki düşüş trendine ilişkin geniş tabana yayılan, tüketici açısından "anlamlı" olarak nitelendirilebilecek mortgage için faizlerin 0,50'lere kadar inmesi ve vadelerin daha uzun olması gerektiğini kaydetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konut kredisi kullanım verilerine göre, 2008-2009 Haziran dönemleri arasında konut kredilerinde yaklaşık 1.5 milyar liralık bir artış gerçekleştiğini hatırlatan Tanes, tüketicilerin doğru konutu ve kendileri için en doğru geri ödeme modelini seçme sürecinde olduklarını, yine de her şekilde özellikle kredilerdeki düşüş trendinden sonra bu artışın üstünde bir artışla karşılaşılabileceğini belirtti.

Tanes, 2005-2006 yıllarında faiz oranları yüzde 1'in altına düştüğünde konut fiyatlarının arttığını hatırlatarak bugünlerde de böyle bir trend beklediklerini dile getirdi. Tüketicinin sadece faizler düştüğü için araştırmadan herhangi bir konuta yatırım yapmasının doğru olmayacağının altını çizen Tanes, tüketicilerin uygun lokasyonda, prim potansiyeli olan, kira geliri getirecek projeleri inceleyerek alım kararlarını bu noktadan sonra değerlendirmelerinin daha faydalı olacağını vurguladı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Genel Müdürü Turgay Tanes, konut kredi fa...