-KONUT KREDİLERİNE İLGİ AZALDI İSTANBUL (A.A) - 26.04.2011 - Kredi hacminin kısıtlanmasına yönelik tedbirler etkisini göstermeye başlarken, konut kredilerinde yılın ilk çeyreğinde artış trendinde bir yavaşlama gözlendi. İş Bankası Bireysel Krediler Bölüm Müdürü Recep Oram, 2010 yılı Ekim ayından yıl sonuna kadar sektörde konut kredileri bakiyesinde yüzde 10 oranında artış kaydedilirken, 2011 yılı ilk çeyreğinde yılbaşına oranla yüzde 7,9 oranında bir büyüme yaşandığını belirtti. Merkez Bankası'nın para politikası uygulamasında değişikliğe gittiğini ve bu kapsamda zorunlu karşılık oranlarını artırdığını, BDDK'nın da kullandırılacak konut finansmanı kredisi limitini teminata alınacak konutun değerinin yüzde 75'i ile sınırlandırdığını hatırlatan Oram, bu doğrultuda kredi maliyetlerinin arttığını, konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş trendinin tersine döndüğünü ve konut kredilerinde artış hızının yavaşladığını ifade etti. Oram, Merkez Bankası tarafından yapılan son düzenlemelerin bankaların kredi maliyetlerini etkilediğini ve konut kredisi faiz oranlarında kademeli bir artışa sebep olduğunu, süreç içerisinde artan maliyetler sonucunda faiz oranlarının ortalama 6 baz puan artarak 120 ay vadeli konut kredilerinde aylık yüzde 0,79'lardan yüzde 0,85 seviyelerine yükseldiğini kaydetti. -''0,80'DEN 0,85'E ÇIKARSA GERİ ÖDEME 4 BİN LİRA ARTAR''- Merkez Bankası'nın munzam karşılıkları artırması nedeniyle piyasadan para çekileceği için piyasada kredi verilebilecek fon tutarında bir daralma yaşanabileceğini, yaşanan bu gelişme ve piyasa koşullarına bağlı olarak kredi faizlerinin 2011 yılı içerisinde yükselebileceğini belirten Oram, faiz oranlarının beklentiler ile paralel ilerlemesi ve yıl sonunda 120 ayda, aylık yüzde 0,80'den yüzde 0,85'e çıkması durumunda, 100 bin lira tutarında bir kredi için yapılacak geri ödeme toplamında yaklaşık 4 bin liralık bir artış olabileceğini bildirdi. Kredi hacminin kısıtlanmasına yönelik tedbirlerin etkisini göstermeye başladığına dikkati çeken Oram, ''Geçtiğimiz yılın son 3 ayında konut kredisi bakiyesi 5 milyar 713 milyon lira artarken, bu yılın ilk 3 ayında artış 4 milyar 782 milyon lira ile sınırlı kalmıştır. Bu durumda sert bir fren etkisinden bahsetmek yerine, yavaşlamadan söz etmek daha doğru olacaktır'' yorumunu yaptı. Recep Oram, 2011 yılında İş Bankası'nın konut kredisi hacminin sektörün üzerinde büyümesinin beklendiğini bildirdi. -''2011'DEKİ BÜYÜME SINIRLI OLUR''- Yapı Kredi Konut Finansman Direktörü İsmet Erdem de bu yılın ilk çeyreğinde konut kredisi pazarının 62 milyar liralık hacme ulaştığını, 2011 yılında konut kredisi pazarının yüzde 28 oranında büyüyerek 70 milyar lira seviyesine çıkmasını tahmin ettiklerini belirtti. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'ndan faiz oranlarına doğrudan bir müdahale beklemediklerinin altını çizen Erdem, ''Fakat Merkez Bankası, daha önce de yaptığı gibi munzam karşılık oranlarını artırarak piyasayı bir süre daha yönlendirebilir. Munzam karşılık oranlarının artması bankaların da kredi verme maliyetlerini artıran bir duruma yol açıyor. Benzer şekilde mevduat faiz oranlarında bulunduğumuz yıl içinde artış yaşanması ve uluslararası piyasalarda uzun vadeli borçlanma araçlarında meydana gelen maliyet artışlarının mortgage faiz oranlarının belirlenmesinde önemli etkenler olacaklarını düşünüyoruz'' dedi. Zorunlu karşılık oranlarındaki değişim nedeniyle birçok bankanın piyasadaki mevcut konumlarını koruyabilmek için konut kredileri faiz oranlarını arttırdığına değinen Erdem, Yapı Kredi olarak geçtiğimiz dönemde konut kredisi faiz oranlarında 4 baz puanlık bir artış gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sektöre ve toplam kredilere bakıldığında 2011'deki büyümenin 2010 yılına göre sınırlı olacağını tahmin ettiklerini, bu noktadan hareketle 2011 için yapılan yüzde 25 seviyesindeki büyüme tahminlerini oldukça makul bulduklarını dile getiren Erdem, Yapı Kredi olarak bu konudaki hedeflerini veya stratejilerini değiştirmediklerini vurguladı. Bankaların faiz oranlarında görülen ortalama 5 puanlık artışın, 100 bin lira tutarında ve 10 yıl vadeli kredinin taksitine yaklaşık 35 lira olarak yansıdığını belirten Erdem, aylık taksitte meydana gelen bu artışın ihtiyaç sahiplerinin ev alım kararını değiştirmeyeceğini kaydetti. Konut kredisi pazarının büyümesinin faiz oranları ile doğrudan ilişkili olduğuna değinen Erdem, bu nedenle konut kredisi faiz oranlarında yukarı yönlü hareketin bu kredilere olan talebi azaltacağını, faiz oranlarındaki yükselme sebebiyle bu yıl büyümenin geçen yıla oranla daha sınırlı olmasını öngördüklerini bildirdi.