Konut kredilerindeki artış üç haftada 2019'un tamamını ikiye katladı

Konut kredilerindeki artışın üç haftada 2019’un tamamını ikiye katladığı ortaya çıktı.



Sözcü’nün haberine göre bankaların konut kredisi hacmi 2019 yılının tamamında nette sadece 10 milyar 162 milyon TL artarken, bu rakam 5-26 Haziran döneminde 18 milyar 931 milyon TL ile tarihi bir yükseliş kaydetti.

Konut kredilerindeki artışın yüzde 90'ı kamu bankalarından geldi. Sadece 19-26 Haziran haftasındaki konut kredisi artışı 8 milyar 148 milyon TL oldu. 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan üç yılda 34 milyar 646 milyon TL artan konut kredisi hacmi, bu yılın 1 Ocak-26 Haziran döneminde 32 milyar 178 milyon TL'ye ulaştı.

Faizde büyük indirim yapılmıştı

Kamu bankalarının 1 Haziran’da açıkladığı ve 2 Haziran’da başvuruları almaya başladığı kredi kampanyası kapsamında, birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. İkinci el konutlar için de aynı koşullarda yüzde 0,74 faiz oranıyla kredi kullandırılıyor.