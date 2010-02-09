Konut kredilerinde indirim yarışı

T24-Bankalara geçtiğimiz hafta faizlerde tekrar indirime giderek 2010 yılının konut kredi faizlerinde ilk indirimlerini gerçekleştirmiş oldular.







Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde konut kredisi faizlerinde indirim yarışına giren bankalar, geçtiğimiz hafta faizlerde tekrar indirime giderek 2010 yılının konut kredisi faizlerinde ilk indirimleri gerçekleştirdi.



Yapı Kredi Bankası, Fortis Bank ve TEB, geçen hafta faiz indiren bankalar arasında yer aldı. Yapı Kredi Bankası, 1-60 ay arasında 0,95 olan konut kredi faizini 1-12 ay için yüzde 0,89, 13-48 ay için yüzde 0,92, 49-60 ay için yüzde 0,95 olarak belirledi.



Fortis Bank da 7-12 ay vadede yüzde 0,82 olan faiz oranını yüzde 0,69'a, 13-18 ay vadede yüzde 0,82 olan faiz oranını yüzde 0,75'e, 19-24 ay vadede yüzde 0,89 olan faiz oranını yüzde 0,83'e, 37-60 ay vadede yüzde 0,98 olan faiz oranını yüzde 0,94'e, 73-84 ay vadede yüzde 0,99 olan faiz oranını yüzde 0,97'ye ve 97-120 ay vadede yüzde 1 olan faiz oranını da 0,99'a düşürdü.



TEB ise 13-60 ay vadedeki faiz oranını yüzde 0,99'dan 0,95'e, 61-120 ay vadedeki faiz oranını yüzde 1,05'ten yüzde 1'e indirdi.



"IMF anlaşması olsa bile faizler düşmez"



Yapı Kredi Bankası Konut Finansmanı Direktörü İsmet Erdem, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların konut kredisi faizlerini belirlerken, bu kredinin ömrü boyunca karşılaşacakları fonlama maliyeti öngörülerini dikkate almak durumunda olduklarını, şu anda fonlama maliyetlerinin düşük seviyelerde seyrettiğini ve bir süre daha bu seviyelerde kalacağı beklentisinin hakim olduğunu vurguladı.



Ancak ekonomideki durgunluğun aşıldığı bir ortamda Merkez Bankası'nın politika faizinin ve sonuç itibarıyla fonlama maliyetlerinin bu seviyelerinden yukarıya gitme olasılığının bulunduğuna dikkati çeken Erdem, bu nedenle, uzun vadeli faizlerde indirim olsa da bu faizlerin bir süre daha kısa vadeli konut kredi faizlerinden yukarıda kalacağını öngördüklerini kaydetti.



Piyasada, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizlerini aynı seviyelerde tutmasının beklendiğine değinen Erdem, 2010 yılının 2. yarısından sonra kısa vadeli faizlerde bir miktar artış görülebileceğini ifade etti.



2010 yılının ilk ayında konut kredisi pazarının 43 milyar liraya ulaştığının altını çizen Erdem, 2010 yılı boyunca konut kredisi faizlerinin mevcut seviyelerde seyretmesi durumunda konut kredilerinin yüzde 16 oranında büyüyeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.



İsmet Erdem, IMF ile olası anlaşmanın sektöre etkilerine ilişkin ise ''IMF ile anlaşma olsa bile konut kredisi faizlerinin ineceğini düşünmüyoruz. Mevcut koşullarda Merkez Bankası'nın kısa vadeli faizlerde yaptığı indirimlerin sonuna gelindiğini düşünüyoruz. Bu koşullar altında yakın dönemde konut kredisi faizlerinin mevcut seviyelerinden daha aşağı gideceği alanın kısıtlı olduğu söylenebilir'' şeklinde değerlendirme yaptı.





"Ufak ayarlamalar dışında büyük düşüşler göstermez"



Garanti Mortgage Genel Müdürü Cemal Onaran ise piyasadaki faiz düşüşünü aslında, Ağustos 2009'dan itibaren başlayan bir süreç olarak görmek gerektiğini, bu sürecin, oldukça yavaşlamış olmasına rağmen, halen ilgili bankaların rekabet stratejilerine göre ve daha ziyade süreli kampanyalar kapsamında ufak ayarlamalar şeklinde devam ettiğini ifade etti.



Onaran, dolayısıyla faizlerin, ufak ayarlamalar dışında, önümüzdeki dönemde büyük bir düşüş göstereceğini düşünmediklerini, konut kredisi gibi uzun vadeli fonlamaya ihtiyaç duyulan bir enstrümanın faizlerinin daha da düşmesinin, sadece IMF anlaşmasının yapılıyor olmasıyla gerçekleşmeyeceğini, bundan sonraki olası düşüşlerin ancak yurt dışı finansal piyasalardaki fonlama maliyetlerinin düşmesi halinde gerçekleşebileceğini kaydetti.



Konut kredisi hacminin, katılım bankaları hariç, 2010 Ocak ayında yaklaşık 700 milyon lira arttığına işaret eden Onaran, ''Garanti Bankası olarak başarılı performansımızı devam ettirerek pazar liderliğimizi sürdürüyoruz'' dedi.





"En rahat ödeyebileceği tutarı sunmayı hedefliyoruz"





TEB Bireysel Bankacılık Satış Direktörü Tuğbay Kumoğlu da aslında paranın maliyetinde çok fazla bir değişiklik olmadığını, ilk değişim furyasındaki durumla bugünkü durumun pek farklı olmadığını, bankaların tüketicilerin biraz daha kolay konut sahibi olmaları amacıyla indirime gittiklerini söyledi.



Banka olarak Şubat sonuna kadar dosya masrafı ve komisyon almayacaklarını, dolayısıyla tüketicinin tercihini etkileme doğrultusunda değişiklik yaptıklarını belirten Kumoğlu, ''Biz tüketicinin gelirinin içinde en rahat ödeyebileceği tutarı tüketiciye sunmayı hedefliyoruz. Tüketici kredisini kullandığı zaman, aylık sabit geliri var, bu gelir içinde konut kredisine ne kadar ödeyeceği çok önemli'' diye konuştu.



Kumoğlu, IMF anlaşmasının faiz fiyatlamasının olduğu her yerde piyasaları olumlu etkileyeceğini, dolayısıyla bankaların tüketicilere sundukları konut kredisi dahil tüm kredilerin faizlerinin IMF anlaşmasından pozitif etkileneceğini söyledi.



Sektörde konut kredilerinin toplamda 43 milyar lirayı geçtiğine işaret eden Kumoğlu, 2009'da sektörün yüzde 13 büyüdüğünü, yıla aslında yavaş ve düşük başlayan konut kredilerinin zincirini son çeyrekte kırdığını, dolayısıyla büyümenin ağırlıklı bölümünün son çeyrekte yaşandığını kaydetti.



Tuğbay Kumoğlu, ''Biz TEB olarak sektörün konut kredilerinde 2010'da yüzde 16 civarında büyümeyle 50 milyar lirayı aşmasını bekliyoruz. Geçen yıl biz banka olarak sektörün toplam konut kredisi üretiminin yaklaşık yüzde 7'sini yaptık. Pazar payımız yüzde 2'nin üzerine çıktı'' dedi.

