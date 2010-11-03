-KONUT KREDİLERİ PATLADI İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Konut kredilerinde son aylarda patlama yaşanırken, sorunlu kredi oranları ise azaldı. Toplam tutsat (mortgage) kredileri stoku 15 Ekim 2010 itibariyle yılbaşından buyana yüzde 24,2 artışla 52 milyar 845 milyon liraya yükselirken, 2009'de 869 milyon lira olan takipteki kredi oranı 790 milyon liraya geriledi. DD Mortgage Genel Müdürü Murat Aysan, tutsat konut finansmanı kredilerinin 53 milyar liraya dayandığını belirtti. Bunun toplam toplam kredilerin yüzde 11'ini, tüketici kredilerinin de yüzde 34'ünü oluşturduğuna dikkati çeken Aysan, şunları kaydetti: ''Konut kredilerinde yüzde 25'e yakın büyümenin yüzde 27-28 aralığında biteceğini öngörüyoruz. Bu da yaklaşık olarak şu anda 53 milyar lira olan kredi stokunun 55-56 milyar liraya ulaşması demek. Hatta bunun üstü bir rakam bile görebileceğimiz gibi bir hisse kapıldık son bir haftalık büyümede. Haftalık artış 500 milyon liraya yakındır, 465 milyon lira civarında. 2006'da faizlerin yüzde 1'e çok yaklaştığı zamanlarda bir kaç hafta üst üste böyle gördüğümüz büyüme kadar büyüme yaşıyoruz. Bu son derece büyük bir patlama aslında.'' Konut finansmanı kredileri içinde kanuni takibe düşmüş kredilerin 790 milyon liraya indiğini ifade eden Aysan, ''2009 sonunda bu rakam 869 milyon liraydı. Bir yandan kredi miktarı çok hızlı bir şekilde artarken, diğer yandan sorunlu kredi oranı azalıyor'' dedi. İhtiyaç kredilerinin de 57,6 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Aysan, genel olarak kredi iştahının önemli miktarda arttığını söyledi. Aysan, ''Tapudaki işlem hacmi önemli miktarda arttı. Evler çok fazla alışveriş gördüğü için sorunlu krediler çok azalıyor. Çünkü insanlar evlerini satıyorlar ve borçlarını kapatıyorlar. 2009 boyunca evini satıp kredisini erken kapayan müşteriler yüzde 1 bile değildi, oysa şimdi çok yoğun biçimde arttı. Burada ev alışverişinin çok artması özellikle daha evvelden konut kredisinde sorun yaşamış insanların da elini önemli miktarda rahatlattı'' dedi. Murat Aysan, konut fiyatlarında hafifçe yukarıya doğru hareket görmeye başladıklarını, bunun da konut sektöründe alışverişin arttığını gösterdiğini vurguladı. -''FAİZ EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE''- Bu yıl yeni verilen konut kredileri tutarının 30 milyar lirayı aşacağına işaret eden Aysan, ortalama kredi tutarının ise 65 bin liradan 70 bin liraya çıktığını ve bu rakamın yukarı doğru hareket etmesini beklediklerini kaydetti. Aysan, Bu yıl toplam müşteri sayısının yaklaşık 350 bin olacağını, yeni verilen kredilerin 285-290 bin olacağını, geri kalanının ise yeniden yapılandırma kredileri olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Murat Aysan, ''Faiz oranları en düşük seviyesinde. Şu anda bileşik yüzde 10-11 aralığında. Bu yüzde 0,79 ile yüzde 0,85 aralığında diyebiliriz. Bu kadar düşük faiz seviyesine gelinmesi alım gücünü etkilemiş durumda. Ortalama vade de 7 yıldan 9 yıla doğru hareketleniyor. Vade de yavaş yavaş yükseliyor. Bu da bize daha çok insanın konut aktivitesinin içine girdiğini gösterir'' dedi. -''EKİM AYINDA 50 MİLYON LİRAYA YAKIN KREDİ''- DD Mortgage olarak hızlı bir şekilde büyüdüklerini, aylık verdikleri kredi adedinin 300'e ulaştığını ifade eden Aysan, şunları kaydetti: ''Bir şubeli organizasyon açısından ayda 300 kredi vermek önemli bir rakam. Biz şu anda 170 milyon liralık bir stokun üstünde oturuyoruz. Bu 170 milyon liralık stokun sene sonunda 200 milyon liraya çıkacağını hatta bir miktar aşacağını görüyoruz. Sadece Ekim ayında 50 milyon liraya yakın yeni kredi vermiş olduk. Şirket hızlı bir şekilde büyüyecek. Artık herkes bizi biliyor. Kadromuzu büyüttük, şu anda 60 kişiye yaklaştık. Yeni şube açmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni şubelerden birini İstanbul'da birini de Ankara'da açmayı düşünüyoruz hemen gelecek senenin başında. Altyapı tarafında yaptığımız gelişmeyle beraber kredi kullandırım ile kredi kullandırım sonrası hizmetleri de Türkiye'de ilk defa birbirinden ayırdık.''